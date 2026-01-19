https://sarabic.ae/20260119/روسيا-تعرض-أحدث-مسيراتها-المتعددة-الأغراض-في-الإمارات--1109385420.html

روسيا تعرض أحدث مسيراتها المتعددة الأغراض في الإمارات

سبوتنيك عربي

لأول مرة، تنظم شركة "روس أبورون إكسبورت"، التابعة لـ"مؤسسة روستيخ الحكومية"، معرضا روسيا في المعرض والمؤتمر الدولي حول الأنظمة غير المأهولة في دولة الإمارات... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

سلاح روسيا

العالم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

روسيا

وخلال هذا الحدث، الذي سيقام في أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2026، ستعرض الشركة المتخصصة في التصدير أحدث حلول الطائرات المسيّرة المحلية، وستناقش آفاق هذا القطاع مع وفود من دول أجنبية.وأضاف: "تطلق "روس أبورون إكسبورت" حملتها التسويقية لعام 2026 مع معرض "يوميكس 2026"، وهو معرض مخصص للأنظمة غير المأهولة، وهو أحد أسرع القطاعات نموا في سوق الأسلحة العالمية. تعمل شركات التطوير الروسية، بما في ذلك تلك التي هي جزء من شركة روستيخ الحكومية، بنشاط في مجال تكنولوجيا المعلومات".وأوضح أنه على استعداد للتفاوض بشأن الإمدادات من روسيا أو التعاون التكنولوجي، وقد وقّعت "روس أبورون إكسبورت" بالفعل عقود تصدير مع شركاء لعدد من العينات.ويشمل نظام الاستطلاع والهجوم "لانتسيت - إي"، الذي يعرض في معرض "أومكس وسيمتكس - 2026"، ميزات عدة منها، انخفاض المقطع الراداري والبصمة الصوتية، ومقاومة الحرب الإلكترونية، والقدرة على المناورة الدقيقة في جميع الاتجاهات، فضلًا عن سرعة النشر وسهولة الاستخدام.طائرة "كوب-2-2 إي" المسيرة الانتحارية التي طورتها وصنعتها شركة "كلاشنيكوف" هي أحدث طراز روسي بنظام توجيه أوتوماتيكي، والذي تطور بسبب تحليل الاستخدام القتالي. جعلت الشركة المصنعة من الممكن إقران هذه المنظومة مع طائرة استطلاع دون طيار "سكات -350 إم"، حتى يتمكنوا من العمل جنبا إلى جنب.كجزء من برنامج الأعمال للمعرض، ستعقد "روس أبورون إكسبورت" اجتماعات ومفاوضات مع وفود من دول الشرق الأوسط ، وكذلك من الدول المشاركة الأخرى في أكبر منتدى مخصص للأنظمة غير المأهولة.روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في مقاطعة كورسك... فيديو

