عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
روسيا تعرض أحدث مسيراتها المتعددة الأغراض في الإمارات
لأول مرة، تنظم شركة "روس أبورون إكسبورت"، التابعة لـ"مؤسسة روستيخ الحكومية"، معرضا روسيا في المعرض والمؤتمر الدولي حول الأنظمة غير المأهولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، "يومكس وسيمتكس 2026".
وخلال هذا الحدث، الذي سيقام في أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2026، ستعرض الشركة المتخصصة في التصدير أحدث حلول الطائرات المسيّرة المحلية، وستناقش آفاق هذا القطاع مع وفود من دول أجنبية.

وقالت الشركة في بيان: " في جناحها، ستقدم الشركة الطائرات دون طيار الروسية الأكثر طلبا وطائرات الكاميكازي في السوق العالمية، والتي تم اختبارها في ظروف قتالية حقيقية وأكدت خصائصها".

وأضاف: "تطلق "روس أبورون إكسبورت" حملتها التسويقية لعام 2026 مع معرض "يوميكس 2026"، وهو معرض مخصص للأنظمة غير المأهولة، وهو أحد أسرع القطاعات نموا في سوق الأسلحة العالمية. تعمل شركات التطوير الروسية، بما في ذلك تلك التي هي جزء من شركة روستيخ الحكومية، بنشاط في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وأكد ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، أن الطلب العالمي على الطائرات المسيرة سينمو بنسبة 120% بحلول عام 2030، وعلى طائرات الـ"كاميكازي" بنسبة 400%.

مركبة جوية روسية دون طيار في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
"روس أوبورون إكسبورت": الطلب العالمي على مسيرات الـ"كاميكازي" سينمو بنسبة 400 % بحلول عام 2030
07:19 GMT
وأوضح أنه على استعداد للتفاوض بشأن الإمدادات من روسيا أو التعاون التكنولوجي، وقد وقّعت "روس أبورون إكسبورت" بالفعل عقود تصدير مع شركاء لعدد من العينات.

وبحسب البيان، فإن نظام "لانسيت-إي" الذي تم تحديثه بعمق في "يوميكس 2026" يتضمن طائرة استطلاع دون طيار من "طراز زد-16 إي" وطائرة كاميكازي مزدوج الذيل "إيزدال 51 إي" و "إيزدال 52 إي".

ويشمل نظام الاستطلاع والهجوم "لانتسيت - إي"، الذي يعرض في معرض "أومكس وسيمتكس - 2026"، ميزات عدة منها، انخفاض المقطع الراداري والبصمة الصوتية، ومقاومة الحرب الإلكترونية، والقدرة على المناورة الدقيقة في جميع الاتجاهات، فضلًا عن سرعة النشر وسهولة الاستخدام.

وأشارت الشركة، بناء على معلومات من مصادر مفتوحة وخبراء عسكريين، إلى أن منظومة الطائرات الروسية المسيرة "لانتسيت" للاستطلاع والضربات، دمرت أكثر وحدة من المعدات العسكرية.

طائرة "كوب-2-2 إي" المسيرة الانتحارية التي طورتها وصنعتها شركة "كلاشنيكوف" هي أحدث طراز روسي بنظام توجيه أوتوماتيكي، والذي تطور بسبب تحليل الاستخدام القتالي. جعلت الشركة المصنعة من الممكن إقران هذه المنظومة مع طائرة استطلاع دون طيار "سكات -350 إم"، حتى يتمكنوا من العمل جنبا إلى جنب.
كجزء من برنامج الأعمال للمعرض، ستعقد "روس أبورون إكسبورت" اجتماعات ومفاوضات مع وفود من دول الشرق الأوسط ، وكذلك من الدول المشاركة الأخرى في أكبر منتدى مخصص للأنظمة غير المأهولة.
روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا في مقاطعة كورسك... فيديو
