روبيو: واشنطن لن تتخلى عن تسوية النزاع في أوكرانيا لأنه التزام "فريد من نوعه"

روبيو: واشنطن لن تتخلى عن تسوية النزاع في أوكرانيا لأنه التزام "فريد من نوعه"

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي مقابلة متلفزة، قال وزير الخارجية الأمريكي، متحدثًا عن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "إنه التزام لن نتخلى عنه لأننا نؤمن بأنه فريد من نوعه".كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.في وقت سابق من اليوم، قال روبيو إن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها".وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".الناتو: واشنطن تزود أوكرانيا بالأسلحة بقيمة 15 مليار بتمويل من الحلف

