https://sarabic.ae/20260214/المندوب-الأمريكي-لدى-الناتو-يقر-بتقدم-روسيا-ميدانيًا-في-أوكرانيا-1110346855.html

المندوب الأمريكي لدى "الناتو" يقر بتقدم روسيا ميدانيا في أوكرانيا

المندوب الأمريكي لدى "الناتو" يقر بتقدم روسيا ميدانيا في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أقرّ المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، بأن روسيا تحرز تقدمًا يوميًا في أوكرانيا. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T03:45+0000

2026-02-14T03:45+0000

2026-02-14T04:20+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109793815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2b7780730f683a22bb6c94006f7bda1.jpg

وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما تعلمون، كل يوم، من الواضح أن الروس يحققون مكاسب صغيرة وتدريجية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقًا بأن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتغير بشكل جذري، وأن التقدم يجري على طول خط الجبهة بأكمله. كما أكد أن المقاتلين يحررون الأراضي "بالكيلومترات المربعة".وأعرب بوتين مرارًا عن ثقته في أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة التي وُضعت أمام الجيش الروسي سيتم تحقيقها.من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، مشيرًا إلى أن مساحة حرية اتخاذ القرار لدى أوكرانيا تتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية. وبحسب قوله، فإن استمرار النزاع بالنسبة لكييف لا معنى له وخطير.

https://sarabic.ae/20260115/رئيس-أركان-القوات-الروسية-يعلن-تحرير-8-بلدات-وأكثر-من-300-كم-مربع-منذ-بداية-العام-الجديد--عاجل-1109255222.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم