https://sarabic.ae/20260214/المندوب-الأمريكي-لدى-الناتو-يقر-بتقدم-روسيا-ميدانيًا-في-أوكرانيا-1110346855.html
المندوب الأمريكي لدى "الناتو" يقر بتقدم روسيا ميدانيا في أوكرانيا
المندوب الأمريكي لدى "الناتو" يقر بتقدم روسيا ميدانيا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أقرّ المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، بأن روسيا تحرز تقدمًا يوميًا في أوكرانيا. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T03:45+0000
2026-02-14T03:45+0000
2026-02-14T04:20+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109793815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2b7780730f683a22bb6c94006f7bda1.jpg
وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما تعلمون، كل يوم، من الواضح أن الروس يحققون مكاسب صغيرة وتدريجية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقًا بأن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتغير بشكل جذري، وأن التقدم يجري على طول خط الجبهة بأكمله. كما أكد أن المقاتلين يحررون الأراضي "بالكيلومترات المربعة".وأعرب بوتين مرارًا عن ثقته في أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة التي وُضعت أمام الجيش الروسي سيتم تحقيقها.من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، مشيرًا إلى أن مساحة حرية اتخاذ القرار لدى أوكرانيا تتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية. وبحسب قوله، فإن استمرار النزاع بالنسبة لكييف لا معنى له وخطير.
https://sarabic.ae/20260115/رئيس-أركان-القوات-الروسية-يعلن-تحرير-8-بلدات-وأكثر-من-300-كم-مربع-منذ-بداية-العام-الجديد--عاجل-1109255222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109793815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ffca03c63e7bbbeb0d46dc0f0cf20b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
المندوب الأمريكي لدى "الناتو" يقر بتقدم روسيا ميدانيا في أوكرانيا
03:45 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 04:20 GMT 14.02.2026)
أقرّ المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، بأن روسيا تحرز تقدمًا يوميًا في أوكرانيا.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما تعلمون، كل يوم، من الواضح أن الروس يحققون مكاسب صغيرة وتدريجية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقًا بأن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتغير بشكل جذري، وأن التقدم يجري على طول خط الجبهة بأكمله. كما أكد أن المقاتلين يحررون الأراضي
"بالكيلومترات المربعة".
وأعرب بوتين مرارًا عن ثقته في أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة التي وُضعت أمام الجيش الروسي سيتم تحقيقها.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، مشيرًا إلى أن مساحة حرية اتخاذ القرار لدى أوكرانيا تتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية. وبحسب قوله، فإن استمرار النزاع بالنسبة لكييف لا معنى له وخطير.