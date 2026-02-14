المندوب الأمريكي لدى "الناتو" يقر بتقدم روسيا ميدانيا في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
Morning show broadcast
Morning show episode
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
المندوب الأمريكي لدى "الناتو" يقر بتقدم روسيا ميدانيا في أوكرانيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما تعلمون، كل يوم، من الواضح أن الروس يحققون مكاسب صغيرة وتدريجية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقًا بأن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتغير بشكل جذري، وأن التقدم يجري على طول خط الجبهة بأكمله. كما أكد أن المقاتلين يحررون الأراضي "بالكيلومترات المربعة".وأعرب بوتين مرارًا عن ثقته في أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة التي وُضعت أمام الجيش الروسي سيتم تحقيقها.من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، مشيرًا إلى أن مساحة حرية اتخاذ القرار لدى أوكرانيا تتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية. وبحسب قوله، فإن استمرار النزاع بالنسبة لكييف لا معنى له وخطير.
03:45 GMT 14.02.2026
أقرّ المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، بأن روسيا تحرز تقدمًا يوميًا في أوكرانيا.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما تعلمون، كل يوم، من الواضح أن الروس يحققون مكاسب صغيرة وتدريجية".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الأركان الروسي يعلن تحرير 8 بلدات وأكثر من 300 كم مربع منذ بداية العام الجديد... فيديو
15 يناير, 05:03 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقًا بأن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتغير بشكل جذري، وأن التقدم يجري على طول خط الجبهة بأكمله. كما أكد أن المقاتلين يحررون الأراضي "بالكيلومترات المربعة".
وأعرب بوتين مرارًا عن ثقته في أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة التي وُضعت أمام الجيش الروسي سيتم تحقيقها.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، مشيرًا إلى أن مساحة حرية اتخاذ القرار لدى أوكرانيا تتقلص نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية. وبحسب قوله، فإن استمرار النزاع بالنسبة لكييف لا معنى له وخطير.
