https://sarabic.ae/20260214/الناتو-واشنطن-تزود-أوكرانيا-بأسلحة-بقيمة-15-مليار-بتمويل-من-الحلف-1110348933.html
الناتو: واشنطن تزود أوكرانيا بالأسلحة بقيمة 15 مليار بتمويل من الحلف
الناتو: واشنطن تزود أوكرانيا بالأسلحة بقيمة 15 مليار بتمويل من الحلف
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتّه، أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا في عام 2026، بأسلحة بقيمة 15 مليار دولار، في إطار برنامج مشتريات... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T05:35+0000
2026-02-14T05:35+0000
2026-02-14T05:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9afc48e13c4d69855299478d88077c2.jpg
وقال روتّه في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأمريكية: "إنهم يزوّدون (بأسلحة بقيمة) مليار يورو شهريًا. وبالتالي، سيبلغ ذلك هذا العام نحو 15 مليار دولار أو 12 مليار يورو، بما في ذلك وسائل حيوية فتاكة وغير فتاكة، من بينها صواريخ اعتراضية لتدمير الصواريخ الروسية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة لم تعد تموّل أوكرانيا، بل تتلقى أموالًا مقابل إمدادات الأسلحة عبر الناتو. وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، أعلن ترامب عن "آلية جديدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا"، حيث تبيع واشنطن الأسلحة لحلفائها الأوروبيين في الناتو، وهم يدفعون ثمنها وينقلونها إلى كييف.وأوضح أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير منطقة دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا، بما في ذلك خضوع أوكرانيا لعملية نزع السلاح ونزع النازية.وترى موسكو أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التوصل إلى تسوية النزاع ويورط دول الناتو مباشرة فيه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يعيق محادثات السلام.
https://sarabic.ae/20251019/ترامب-لا-أستطيع-تعريض-الولايات-المتحدة-للخطر-من-خلال-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1106183688.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_df7a4258dd3764edd9fb02bfce26e43b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, روسيا, سلاح روسيا, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, روسيا, سلاح روسيا, الناتو
الناتو: واشنطن تزود أوكرانيا بالأسلحة بقيمة 15 مليار بتمويل من الحلف
05:35 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 05:59 GMT 14.02.2026)
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتّه، أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا في عام 2026، بأسلحة بقيمة 15 مليار دولار، في إطار برنامج مشتريات يتم تمويله من قبل حلفاء الناتو.
وقال روتّه في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأمريكية: "إنهم يزوّدون (بأسلحة بقيمة) مليار يورو شهريًا. وبالتالي، سيبلغ ذلك هذا العام نحو 15 مليار دولار أو 12 مليار يورو، بما في ذلك وسائل حيوية فتاكة وغير فتاكة، من بينها صواريخ اعتراضية لتدمير الصواريخ الروسية".
19 أكتوبر 2025, 14:33 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة لم تعد تموّل أوكرانيا، بل تتلقى أموالًا مقابل إمدادات الأسلحة عبر الناتو
.
وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، أعلن ترامب عن "آلية جديدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا"، حيث تبيع واشنطن الأسلحة لحلفائها الأوروبيين في الناتو، وهم يدفعون ثمنها وينقلونها إلى كييف.
وتجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد نظام كييف".
وأوضح أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير منطقة دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا، بما في ذلك خضوع أوكرانيا لعملية نزع السلاح ونزع النازية.
وترى موسكو أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التوصل إلى تسوية النزاع
ويورط دول الناتو مباشرة فيه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يعيق محادثات السلام.