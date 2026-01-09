https://sarabic.ae/20260109/ترامب-نريد-تسوية-النزاع-الأوكراني-لكننا-نكسب-من-بيع-الأسلحة-للناتو-1109075898.html
ترامب: نريد تسوية النزاع الأوكراني لكننا نكسب من بيع الأسلحة للناتو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن أمريكا تسعى لحل النزاع في أوكرانيا، لكنها تحقق أرباحاً من بيع معدات عسكرية لدول الناتو التي من المحتمل أن تُرسل... 09.01.2026
وقال ترامب خلال حدث بالبيت الأبيض: "نحن لا نخسر أي أموال، نحن نكسب الكثير من المال، أعتقد إذا فكرت في الأمر، لأننا نبيع لهم معدات عسكرية، ومن المحتمل أنهم يرسلونها إلى أوكرانيا، لكننا نبيع… معدات عسكرية للناتو. نحن نحصل على السعر الكامل وكل ذلك. لكن هذا ليس أمراً مهماً بالنسبة لي. ما يهمني حقاً هو وقف حرب يُقتل فيها 30 ألف شخص كل شهر".وتجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد نظام كييف".وأوضح أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير منطقة دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا، بما في ذلك خضوع أوكرانيا لعملية نزع السلاح ونزع النازية.وترى موسكو أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التوصل إلى تسوية النزاع ويورط دول الناتو مباشرة فيه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يعيق محادثات السلام.
الأخبار
ar_EG
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن أمريكا تسعى لحل النزاع في أوكرانيا، لكنها تحقق أرباحاً من بيع معدات عسكرية لدول الناتو التي من المحتمل أن تُرسل لاحقاً لأوكرانيا.
وقال ترامب خلال حدث بالبيت الأبيض: "نحن لا نخسر أي أموال، نحن نكسب الكثير من المال، أعتقد إذا فكرت في الأمر، لأننا نبيع لهم معدات عسكرية، ومن المحتمل أنهم يرسلونها إلى أوكرانيا، لكننا نبيع… معدات عسكرية للناتو. نحن نحصل على السعر الكامل وكل ذلك. لكن هذا ليس أمراً مهماً بالنسبة لي. ما يهمني حقاً هو وقف حرب يُقتل فيها 30 ألف شخص كل شهر".
وتجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد نظام كييف".
وأوضح أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير منطقة دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا، بما في ذلك خضوع أوكرانيا لعملية نزع السلاح ونزع النازية.
وترى موسكو أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التوصل إلى تسوية النزاع
ويورط دول الناتو مباشرة فيه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يعيق محادثات السلام.