أمساليوم
بث مباشر
الخارجية التركية: الأطراف أقرب من أي وقت مضى لتسوية في أوكرانيا
الخارجية التركية: الأطراف أقرب من أي وقت مضى لتسوية في أوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الجمعة، إن أطراف النزاع في أوكرانيا أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق، رغم أن وتيرة التقدم لا تزال أبطأ مما... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح فيدان في مقابلة مع قناة TRT Haber التركية: "نتيجة لهذه الجهود، نحن اليوم أقرب (إلى التوصل إلى اتفاق) من أي وقت مضى. وبالطبع، لسنا قريبين بالقدر المثالي الذي نرغب فيه، لكننا الأقرب حتى الآن". ولم يوضح الوزير الأسس التي استند إليها في هذا التقييم.وجاءت تصريحاته في وقت تعمل فيه الإدارة الأمريكية على إعداد خطة لتسوية النزاع، فيما أكد الكرملين أن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات وتلتزم بمنصة الحوار في أنكوريدج.وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، قد أجرى في 20 و21 ديسمبر محادثات في ميامي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر.كما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 ديسمبر، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، حيث ناقشوا خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 27 بنداً، مقترحاً تقسيمها إلى أربعة حزم لمناقشتها بشكل منفصل.وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن المفاوضات في الكرملين كانت "مثمرة للغاية"، مؤكدًا أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ستستمر، لافتًا إلى أن نجاحات الجيش الروسي على الأرض كان لها تأثير إيجابي على مسار وطبيعة المفاوضات.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء التفاوض، محذرًا من أن الاستمرار في النهج الحالي "لا معنى له وخطير"، معتبراً أن العمليات الهجومية الروسية تمثل ضغطًا لإجبار كييف على الحل السلمي.
الخارجية التركية: الأطراف أقرب من أي وقت مضى لتسوية في أوكرانيا

22:52 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 23:19 GMT 09.01.2026)
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الجمعة، إن أطراف النزاع في أوكرانيا أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق، رغم أن وتيرة التقدم لا تزال أبطأ مما هو مأمول.
وأوضح فيدان في مقابلة مع قناة TRT Haber التركية: "نتيجة لهذه الجهود، نحن اليوم أقرب (إلى التوصل إلى اتفاق) من أي وقت مضى. وبالطبع، لسنا قريبين بالقدر المثالي الذي نرغب فيه، لكننا الأقرب حتى الآن". ولم يوضح الوزير الأسس التي استند إليها في هذا التقييم.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ميلوني: على الاتحاد الأوروبي التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا
12:04 GMT
وجاءت تصريحاته في وقت تعمل فيه الإدارة الأمريكية على إعداد خطة لتسوية النزاع، فيما أكد الكرملين أن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات وتلتزم بمنصة الحوار في أنكوريدج.
وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، قد أجرى في 20 و21 ديسمبر محادثات في ميامي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر.
كما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 ديسمبر، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، حيث ناقشوا خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 27 بنداً، مقترحاً تقسيمها إلى أربعة حزم لمناقشتها بشكل منفصل.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يزعم أن خطة تسوية النزاع في أوكرانيا "جاهزة بنسبة 90%"
1 يناير, 02:30 GMT
وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن المفاوضات في الكرملين كانت "مثمرة للغاية"، مؤكدًا أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ستستمر، لافتًا إلى أن نجاحات الجيش الروسي على الأرض كان لها تأثير إيجابي على مسار وطبيعة المفاوضات.
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء التفاوض، محذرًا من أن الاستمرار في النهج الحالي "لا معنى له وخطير"، معتبراً أن العمليات الهجومية الروسية تمثل ضغطًا لإجبار كييف على الحل السلمي.
