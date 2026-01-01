زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90%

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90%
زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90%
زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90%

02:30 GMT 01.01.2026
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في تهنئته بمناسبة العام الجديد، أن الاتفاق الخاص بتسوية النزاع في أوكرانيا جاهز بنسبة 90%
وقال زيلينسكي في خطابه: "نحن نتحدث الآن عن 90 في المئة… جاهزية لاتفاقية السلام".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إعلام أمريكي: ترامب وصف زيلينسكي بـ"الوضيع" في أحاديث خاصة
أمس, 22:05 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن المفاوضات مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن 95% من القضايا.
واجتمع ترامب مع زيلينسكي في 28 ديسمبر بمقره في مار-أ-لاجو بفلوريدا، وعقدا بعد ذلك مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين. وأشار ترامب قبل اللقاء إلى أنه أجرى اتصالًا مثمرًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت قناة ABC الأمريكية أن فريق التفاوض الأوكراني قدّم تعديلات على المقترح الأمريكي للتسوية، الذي يضم 20 بندًا، شملت إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالأراضي ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية، من دون تغيير عدد البنود. وأكد زيلينسكي أن خطة التسوية تتألف من 20 بندًا رئيسيًا.
وشارك الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل ديمترييف، في لقاءات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة السلام الأمريكية للأزمة الأوكرانية.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأوراق المالية بعد فضيحة فساد كبرى في أوكرانيا
01:17 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل ويتكوف وكوشنر في الكرملين في 2 ديسمبر، ووصف مساعده يوري أوشاكوف المباحثات بأنها "مليئة بالمحتوى"، مشيرًا إلى أن النجاحات العسكرية للجيش الروسي أثرت إيجابيًا على مسار المفاوضات.
كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن كييف يجب أن تتخذ قرارها وتبدأ التفاوض، مؤكدًا أن استمرار العمليات الهجومية الروسية يقلص مجال حرية القرار في أوكرانيا ويزيد الضغوط على النظام الأوكراني للوصول إلى حل سلمي، وأن الاستمرار بدون تسوية أصبح عديم الجدوى وخطيرًا.
