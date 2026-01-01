https://sarabic.ae/20260101/زيلينسكي-خطة-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا-جاهزة-بنسبة-90-1108784863.html

زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90%

زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90%

أعلن فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في تهنئته بمناسبة العام الجديد، أن الاتفاق الخاص بتسوية النزاع في أوكرانيا جاهز بنسبة 90%

وقال زيلينسكي في خطابه: "نحن نتحدث الآن عن 90 في المئة… جاهزية لاتفاقية السلام".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن المفاوضات مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن 95% من القضايا.واجتمع ترامب مع زيلينسكي في 28 ديسمبر بمقره في مار-أ-لاجو بفلوريدا، وعقدا بعد ذلك مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين. وأشار ترامب قبل اللقاء إلى أنه أجرى اتصالًا مثمرًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضحت قناة ABC الأمريكية أن فريق التفاوض الأوكراني قدّم تعديلات على المقترح الأمريكي للتسوية، الذي يضم 20 بندًا، شملت إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالأراضي ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية، من دون تغيير عدد البنود. وأكد زيلينسكي أن خطة التسوية تتألف من 20 بندًا رئيسيًا.وشارك الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل ديمترييف، في لقاءات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة السلام الأمريكية للأزمة الأوكرانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل ويتكوف وكوشنر في الكرملين في 2 ديسمبر، ووصف مساعده يوري أوشاكوف المباحثات بأنها "مليئة بالمحتوى"، مشيرًا إلى أن النجاحات العسكرية للجيش الروسي أثرت إيجابيًا على مسار المفاوضات.كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن كييف يجب أن تتخذ قرارها وتبدأ التفاوض، مؤكدًا أن استمرار العمليات الهجومية الروسية يقلص مجال حرية القرار في أوكرانيا ويزيد الضغوط على النظام الأوكراني للوصول إلى حل سلمي، وأن الاستمرار بدون تسوية أصبح عديم الجدوى وخطيرًا.

الأخبار

