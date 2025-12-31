https://sarabic.ae/20251231/إعلام-أمريكي-ترامب-وصف-زيلينسكي-بـالوضيع-في-أحاديث-خاصة-1108782407.html
إعلام أمريكي: ترامب وصف زيلينسكي بـ"الوضيع" في أحاديث خاصة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يصف فلاديمير زيلينسكي بـ"الوضيع" خلال لقاءات خاصة مع مساعديه. 31.12.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن خمسة من مساعدي ترامب، فإنه كان يقول في الاجتماعات الداخلية عن زيلينسكي: "إنه وضيع".وعزت الصحيفة هذا الموقف إلى حسابات شخصية لدى ترامب تجاه أوكرانيا ورئيس النظام في كييف، معتبرة أن هذه العلاقة تسببت له في مشكلات سياسية خطيرة في السابق.وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال ولايته الأولى، كان ترامب يتهم أوكرانيا، وليس الكرملين، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. كما أوضحت أن محاولته الضغط على زيلينسكي للتحقيق في قضية عائلة بايدن، قبيل انتخابات 2020 الرئاسية، أدت إلى توجيه أول مساءلة (عزل) له.وفي سبتمبر/أيلول 2019، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً بفلاديمير زيلينسكي، كان لاحقاً أساساً لإجراءات العزل التي أقرها مجلس النواب الأمريكي، من دون أن يحظى بتأييد مجلس الشيوخ.وسعى خصوم ترامب حينها إلى إثبات أنه حاول دفع أوكرانيا لفتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بجو بايدن ونجله هانتر، الذي كان عضواً في إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يصف فلاديمير زيلينسكي بـ"الوضيع" خلال لقاءات خاصة مع مساعديه.
وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن خمسة من مساعدي ترامب، فإنه كان يقول في الاجتماعات الداخلية عن زيلينسكي: "إنه وضيع".
وعزت الصحيفة هذا الموقف إلى حسابات شخصية لدى ترامب
تجاه أوكرانيا ورئيس النظام في كييف، معتبرة أن هذه العلاقة تسببت له في مشكلات سياسية خطيرة في السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال ولايته الأولى، كان ترامب يتهم أوكرانيا، وليس الكرملين، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. كما أوضحت أن محاولته الضغط على زيلينسكي للتحقيق في قضية عائلة بايدن، قبيل انتخابات 2020 الرئاسية، أدت إلى توجيه أول مساءلة (عزل) له.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً بفلاديمير زيلينسكي، كان لاحقاً أساساً لإجراءات العزل التي أقرها مجلس النواب الأمريكي، من دون أن يحظى بتأييد مجلس الشيوخ.
وسعى خصوم ترامب حينها إلى إثبات أنه حاول دفع أوكرانيا لفتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بجو بايدن ونجله هانتر، الذي كان عضواً في إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية.