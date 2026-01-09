https://sarabic.ae/20260109/ميلوني-على-الاتحاد-الأوروبي-التحدث-مع-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1109053704.html

وقالت في مؤتمر صحفي هام لتلخيص أحداث العام الماضي: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تتحدث أوروبا مع روسيا أيضًا. لأنه إذا قررت أوروبا المشاركة في هذه المرحلة التفاوضية بالتحدث إلى طرف واحد فقط، فأخشى أن تكون مساهمتها الإيجابية محدودة في نهاية المطاف".وأكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، يوم أمس الخميس، أن لندن وباريس لا تشاركان في مفاوضات أوكرانيا، وأن تصريحاتهما بشأن خطط نشر القوات لا تمثل سوى تطرفاً في نهج أحد أطراف النزاع.وقال ميروشنيك: "دول "التوريكا" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) والاتحاد الأوروبي ليسا مشاركين مباشرين في المفاوضات. إنهما يحاولان التظاهر بأن اجتماعاتهما هي المنصة الرئيسية للتوصل إلى اتفاقيات، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق".وأضاف ميروشنيك أن الهدف الرئيسي لشركاء كييف الأوروبيين هو تقديم الوثيقة التي وقعوها على أنها نتيجة لاتفاقيات تم التوصل إليها، بينما هي في الواقع مجرد إعلان نوايا، كما هو مذكور في "التفاصيل الدقيقة".

