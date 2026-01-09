ميلوني: على الاتحاد الأوروبي التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/ميلوني-على-الاتحاد-الأوروبي-التحدث-مع-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1109053704.html
ميلوني: على الاتحاد الأوروبي التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا
ميلوني: على الاتحاد الأوروبي التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأن على أوروبا أن تبدأ حوارًا مع روسيا بشأن أوكرانيا، ودعت إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T12:04+0000
2026-01-09T12:04+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201785_0:0:1959:1103_1920x0_80_0_0_df68a005a188ec4b7c1b16cfccaec7e9.jpg
وقالت في مؤتمر صحفي هام لتلخيص أحداث العام الماضي: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تتحدث أوروبا مع روسيا أيضًا. لأنه إذا قررت أوروبا المشاركة في هذه المرحلة التفاوضية بالتحدث إلى طرف واحد فقط، فأخشى أن تكون مساهمتها الإيجابية محدودة في نهاية المطاف".وأكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، يوم أمس الخميس، أن لندن وباريس لا تشاركان في مفاوضات أوكرانيا، وأن تصريحاتهما بشأن خطط نشر القوات لا تمثل سوى تطرفاً في نهج أحد أطراف النزاع.وقال ميروشنيك: "دول "التوريكا" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) والاتحاد الأوروبي ليسا مشاركين مباشرين في المفاوضات. إنهما يحاولان التظاهر بأن اجتماعاتهما هي المنصة الرئيسية للتوصل إلى اتفاقيات، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق".وأضاف ميروشنيك أن الهدف الرئيسي لشركاء كييف الأوروبيين هو تقديم الوثيقة التي وقعوها على أنها نتيجة لاتفاقيات تم التوصل إليها، بينما هي في الواقع مجرد إعلان نوايا، كما هو مذكور في "التفاصيل الدقيقة".
https://sarabic.ae/20260109/ميلوني-لا-أعتقد-أن-واشنطن-تعتزم-الاستيلاء-على-غرينلاند-1109052710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201785_218:0:1959:1306_1920x0_80_0_0_75724ac6efc4d7e560637498b40f7f87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ميلوني: على الاتحاد الأوروبي التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا

12:04 GMT 09.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marinرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
تابعنا عبر
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأن على أوروبا أن تبدأ حوارًا مع روسيا بشأن أوكرانيا، ودعت إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.
وقالت في مؤتمر صحفي هام لتلخيص أحداث العام الماضي: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تتحدث أوروبا مع روسيا أيضًا. لأنه إذا قررت أوروبا المشاركة في هذه المرحلة التفاوضية بالتحدث إلى طرف واحد فقط، فأخشى أن تكون مساهمتها الإيجابية محدودة في نهاية المطاف".
ووفقًا لميلوني، تكمن مشكلة أوروبا في تعدد الآراء المختلفة.
وأكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، يوم أمس الخميس، أن لندن وباريس لا تشاركان في مفاوضات أوكرانيا، وأن تصريحاتهما بشأن خطط نشر القوات لا تمثل سوى تطرفاً في نهج أحد أطراف النزاع.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ميلوني: لا أعتقد أن واشنطن تعتزم الاستيلاء على غرينلاند
11:30 GMT
وقال ميروشنيك: "دول "التوريكا" (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) والاتحاد الأوروبي ليسا مشاركين مباشرين في المفاوضات. إنهما يحاولان التظاهر بأن اجتماعاتهما هي المنصة الرئيسية للتوصل إلى اتفاقيات، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق".
وتابع لصحيفة "إزفستيا": "لم يُجرَ أي حوار أو مفاوضات بشأن هذه القضية مع الجانب الروسي. في جوهر الأمر، ما يحدث هنا هو تصعيد لنهج أحد أطراف النزاع، لا أكثر".
وأضاف ميروشنيك أن الهدف الرئيسي لشركاء كييف الأوروبيين هو تقديم الوثيقة التي وقعوها على أنها نتيجة لاتفاقيات تم التوصل إليها، بينما هي في الواقع مجرد إعلان نوايا، كما هو مذكور في "التفاصيل الدقيقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала