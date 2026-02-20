https://sarabic.ae/20260220/متحدثة-الخارجية-الروسية-تسخر-من-ماكرون-بعد-تشبيهه-الناتو-بـالضفدع-عديم-الدماغ-1110589118.html

متحدثة الخارجية الروسية تسخر من ماكرون بعد تشبيهه "الناتو" بـ"الضفدع عديم الدماغ"

متحدثة الخارجية الروسية تسخر من ماكرون بعد تشبيهه "الناتو" بـ"الضفدع عديم الدماغ"

سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن شبّه حلف شمال الأطلسي بضفدع عديم الدماغ،... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا في مقابلة على قناة "روسيا 1": "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما يقارن الرئيس الفرنسي ماكرون الناتو بضفدع عديم الدماغ، فإنه ينسى لسبب ما أن فرنسا أيضًا جزء من الناتو. وبذلك يكون قد شبّه نفسه وبلاده ببيضة داخل جسم ضفدع عديم الدماغ".وكان ماكرون قد شبّه، في وقت سابق، خلال حديثه عن وضع الناتو، الحلف بضفدع شوكي تضرر دماغه، لكنه احتفظ بالحبل الشوكي، ما يسمح له بالاستجابة الانعكاسية للمؤثرات.

