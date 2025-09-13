ماكرون يعترف بأن "الناتو" هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا

عربي
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250913/ماكرون-يعترف-بأن-الناتو-هو-المسؤول-عن-الأزمة-في-أوكرانيا-1104808676.html
ماكرون يعترف بأن "الناتو" هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا
ماكرون يعترف بأن "الناتو" هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن حلف الناتو هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة فرنسية. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T11:17+0000
2025-09-13T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
وذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو"، نقلا عن الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ جامعة كولومبيا جيفري ساك، فإنه "منحني ماكرون وسام جوقة الشرف، وفي محادثة خاصة قال ما لا يقوله علنًا: هذه الحرب مسؤولية الناتو. أريد أن يُعرف هذا، لأنه أمر مزعج بالنسبة لي".وصرح الرئيس الفرنسي بأن 26 دولة التزمت بنشر قوة ردع في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وأضاف أن "تحالف الراغبين" سيبدأ قريبًا العمل على الجوانب القانونية والسياسية للضمانات الأمنية لكييف.ووصفت الخارجية الروسية التصريحات الصادرة من لندن وعواصم أوروبية أخرى حول احتمال وصول قوات تابعة لدول الحلف إلى أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20250913/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفونيكولاييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1104806747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ماكرون يعترف بأن "الناتو" هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا

11:17 GMT 13.09.2025
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن حلف الناتو هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة فرنسية.
وذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو"، نقلا عن الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ جامعة كولومبيا جيفري ساك، فإنه "منحني ماكرون وسام جوقة الشرف، وفي محادثة خاصة قال ما لا يقوله علنًا: هذه الحرب مسؤولية الناتو. أريد أن يُعرف هذا، لأنه أمر مزعج بالنسبة لي".
في الأسبوع الماضي، عُقد في باريس اجتماع لما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:10 GMT
وصرح الرئيس الفرنسي بأن 26 دولة التزمت بنشر قوة ردع في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وأضاف أن "تحالف الراغبين" سيبدأ قريبًا العمل على الجوانب القانونية والسياسية للضمانات الأمنية لكييف.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا مرفوض قطعيًا من موسكو، وينذر بتصعيد حاد.
ووصفت الخارجية الروسية التصريحات الصادرة من لندن وعواصم أوروبية أخرى حول احتمال وصول قوات تابعة لدول الحلف إلى أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала