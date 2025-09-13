https://sarabic.ae/20250913/ماكرون-يعترف-بأن-الناتو-هو-المسؤول-عن-الأزمة-في-أوكرانيا-1104808676.html
ماكرون يعترف بأن "الناتو" هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا
اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن حلف الناتو هو المسؤول عن الأزمة في أوكرانيا، وفقا لما نقلته صحيفة فرنسية. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
وذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو"، نقلا عن الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ جامعة كولومبيا جيفري ساك، فإنه "منحني ماكرون وسام جوقة الشرف، وفي محادثة خاصة قال ما لا يقوله علنًا: هذه الحرب مسؤولية الناتو. أريد أن يُعرف هذا، لأنه أمر مزعج بالنسبة لي".وصرح الرئيس الفرنسي بأن 26 دولة التزمت بنشر قوة ردع في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وأضاف أن "تحالف الراغبين" سيبدأ قريبًا العمل على الجوانب القانونية والسياسية للضمانات الأمنية لكييف.ووصفت الخارجية الروسية التصريحات الصادرة من لندن وعواصم أوروبية أخرى حول احتمال وصول قوات تابعة لدول الحلف إلى أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
روسيا, العالم
وذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو"، نقلا عن الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ جامعة كولومبيا جيفري ساك، فإنه "منحني ماكرون وسام جوقة الشرف، وفي محادثة خاصة قال ما لا يقوله علنًا: هذه الحرب مسؤولية الناتو. أريد أن يُعرف هذا، لأنه أمر مزعج بالنسبة لي".
في الأسبوع الماضي، عُقد في باريس اجتماع لما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح الرئيس الفرنسي بأن 26 دولة التزمت بنشر قوة ردع في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وأضاف أن "تحالف الراغبين" سيبدأ قريبًا العمل على الجوانب القانونية والسياسية للضمانات الأمنية لكييف.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا مرفوض قطعيًا من موسكو، وينذر بتصعيد حاد.
ووصفت الخارجية الروسية التصريحات الصادرة من لندن وعواصم أوروبية أخرى حول احتمال وصول قوات تابعة لدول الحلف إلى أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.