القوات الروسية تحرر بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
الأخبار
09:10 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 13.09.2025)
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، حسب البيان، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق"، أكثر من 240 جنديا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر إم - 777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما دمر مستودع للمؤن.
كما استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا، وسادكي في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف قوات كييف في مناطق فولتشانسك، وتشوغونوفكا، وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 160 جندياً، ودبابة، ومركبة مدرعة قتالية، و10 مركبات، وقطعة مدفعية، كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، ومحطتا رادار مضادتان للبطاريات، وثمانية مستودعات ذخيرة ومواد.
وعززت وحدات مجموعة "الغرب" من وضعها التكتيكي، ودحرت كتائب عسكرية بقوى بشرية ومعدات عسكرية أوكرانية في مناطق بودولي وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكريمكي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" الروسية تدك مواقع قوات كييف بكثافة نارية مذهلة... فيديو
07:11 GMT
وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 جنديا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية غربية الصنع، و23 سيارة، ومدفعا، كما تم تدمير وسبع محطات للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة.
وحررت وحدات من مجموعة "الجنوب"، خطوطا ومواقع حاكمة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق سيفيرسك، وبازينو، وكراماتورسك، ودروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 جندياً، ودبابة، وعربتين مدرعتين قتاليتين، و10 سيارات، ومدفعا، كما دمرت محطتان للحرب الإلكترونية، وسبعة مستودعات للذخيرة والوقود والمواد.
وواصلت وحدات من مجموعة "المركز" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية في مناطق نوفوبافلوفكا، ورودينسكوي، وديميتروف، وكراسنوأرميسك، ومورافكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضباط مخابرات أوكرانيون في قبضة القوات الروسية على محور زابوروجيه
05:00 GMT
وبلغت خسائر التشكيلات المسلحة الأوكرانية 480 جندياً، وعربتين مدرعتين قتاليتين، وتسع مركبات، وقطعتي مدفعية ميدانية.
كما دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيليانكا، وأوريخوف، وتشيرفونودنيبروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفو، وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 65 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، وقطعة مدفعية، كما دُمرت خمسة مواقع للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والمواد.
وألحق الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضراراً بمراكز القيادة، ومواقع الإطلاق، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة.
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و340 طائرة دون طيار.
قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
