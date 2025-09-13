القوات الروسية تحرر بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:10 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 13.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، حسب البيان، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق"، أكثر من 240 جنديا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر إم - 777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما دمر مستودع للمؤن.
كما استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا، وسادكي في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف قوات كييف في مناطق فولتشانسك، وتشوغونوفكا، وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 160 جندياً، ودبابة، ومركبة مدرعة قتالية، و10 مركبات، وقطعة مدفعية، كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، ومحطتا رادار مضادتان للبطاريات، وثمانية مستودعات ذخيرة ومواد.
وعززت وحدات مجموعة "الغرب" من وضعها التكتيكي، ودحرت كتائب عسكرية بقوى بشرية ومعدات عسكرية أوكرانية في مناطق بودولي وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكريمكي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 جنديا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية غربية الصنع، و23 سيارة، ومدفعا، كما تم تدمير وسبع محطات للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات للذخيرة.
وحررت وحدات من مجموعة "الجنوب"، خطوطا ومواقع حاكمة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق سيفيرسك، وبازينو، وكراماتورسك، ودروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 جندياً، ودبابة، وعربتين مدرعتين قتاليتين، و10 سيارات، ومدفعا، كما دمرت محطتان للحرب الإلكترونية، وسبعة مستودعات للذخيرة والوقود والمواد.
وواصلت وحدات من مجموعة "المركز" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية في مناطق نوفوبافلوفكا، ورودينسكوي، وديميتروف، وكراسنوأرميسك، ومورافكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر التشكيلات المسلحة الأوكرانية 480 جندياً، وعربتين مدرعتين قتاليتين، وتسع مركبات، وقطعتي مدفعية ميدانية.
كما دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيليانكا، وأوريخوف، وتشيرفونودنيبروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفو، وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 65 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، وقطعة مدفعية، كما دُمرت خمسة مواقع للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والمواد.
وألحق الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضراراً بمراكز القيادة، ومواقع الإطلاق، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة.
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و340 طائرة دون طيار.