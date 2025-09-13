https://sarabic.ae/20250913/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفونيكولاييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1104806747.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة. 13.09.2025

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا، وسادكي في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف قوات كييف في مناطق فولتشانسك، وتشوغونوفكا، وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات مجموعة "الغرب" من وضعها التكتيكي، ودحرت كتائب عسكرية بقوى بشرية ومعدات عسكرية أوكرانية في مناطق بودولي وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكريمكي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحررت وحدات من مجموعة "الجنوب"، خطوطا ومواقع حاكمة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق سيفيرسك، وبازينو، وكراماتورسك، ودروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة "المركز" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية في مناطق نوفوبافلوفكا، ورودينسكوي، وديميتروف، وكراسنوأرميسك، ومورافكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيليانكا، وأوريخوف، وتشيرفونودنيبروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ولفوفو، وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.وألحق الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضراراً بمراكز القيادة، ومواقع الإطلاق، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة.كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و340 طائرة دون طيار.قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد

