https://sarabic.ae/20260224/جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإمداد-أوكرانيا-بأسلحة-نووية-1110679239.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية". 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T07:46+0000
2026-02-24T07:46+0000
2026-02-24T08:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101980/23/1019802346_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9c4d9e479e3f83ae10b3b87055f8b081.jpg
وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة"".ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويُعد الرأس النووي الفرنسي الصغير "TN75"، الموجود على صاروخ "M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".وأشار إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تعمل لندن وباريس حاليًا بنشاط على حل مسألة تزويد كييف بهذه الأسلحة وسبل إيصالها".وذكر أن "ألمانيا ترفض المشاركة في المقامرة المتعلقة بتزويد كييف بأسلحة نووية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101980/23/1019802346_0:0:909:681_1920x0_80_0_0_64d36e9520362fa70b78f9ff5945cf01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
07:46 GMT 24.02.2026 (تم التحديث: 08:00 GMT 24.02.2026)
يتبع
أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".
وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة"".
ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويُعد الرأس النووي الفرنسي الصغير "TN75"، الموجود على صاروخ "M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".
وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقر بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تعمل لندن وباريس حاليًا بنشاط على حل مسألة تزويد كييف بهذه الأسلحة وسبل إيصالها".
وذكر أن "ألمانيا ترفض المشاركة في المقامرة المتعلقة بتزويد كييف بأسلحة نووية".