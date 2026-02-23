https://sarabic.ae/20260223/الخارجية-الروسية-السلام-العادل-يمكن-تحقيقه-على-أساس-إزالة-الأسباب-الجذرية-للصراع-في-أوكرانيا-1110673921.html

الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن السلام الدائم والعادل والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا على أساس إزالة الأسباب... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T22:30+0000

2026-02-23T22:30+0000

2026-02-23T23:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "لا يمكن تحقيق سلام دائم وعادل ومستدام إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للصراع (الأوكراني)."وقالت، "إن المتطرفين القوميين الذين استولوا على السلطة في كييف قبل 12 عامًا، بموافقة ضمنية من رعاتهم الغربيين، يفرضون بالقوة نظامهم الخاص على الشعب الأوكراني متعدد الجنسيات، استنادًا إلى أيديولوجية القومية العدوانية وبناء دولة إثنوقراطية [عرقية]" .كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح الأربعاء الماضي، بأن الباب مفتوح أمام حل سلمي للوضع في أوكرانيا، وأن روسيا تحافظ على انفتاحها.وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.

https://sarabic.ae/20260222/دميترييف-ويتكوف-وكوشنر-يسهلان-عملية-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1110617803.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, روسيا, أخبار أوكرانيا