أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن السلام الدائم والعادل والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "لا يمكن تحقيق سلام دائم وعادل ومستدام إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للصراع (الأوكراني)."
وأشارت إلى، أن الراديكاليون القوميون في كييف يفرضون بالقوة أنظمتهم الخاصة على الشعب الأوكراني بموافقة صامتة من رعاتهم الغربيين.
وقالت، "إن المتطرفين القوميين الذين استولوا على السلطة في كييف قبل 12 عامًا، بموافقة ضمنية من رعاتهم الغربيين، يفرضون بالقوة نظامهم الخاص على الشعب الأوكراني متعدد الجنسيات، استنادًا إلى أيديولوجية القومية العدوانية وبناء دولة إثنوقراطية [عرقية]" .
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
دميترييف: ويتكوف وكوشنر يسهلان عملية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
أمس, 09:36 GMT
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح الأربعاء الماضي، بأن الباب مفتوح أمام حل سلمي للوضع في أوكرانيا، وأن روسيا تحافظ على انفتاحها.
وقال بيسكوف للصحفيين: " روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة، أبواب التسوية السلمية لا تزال مفتوحة، وروسيا تحافظ على انفتاحها".
وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.
وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
