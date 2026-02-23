https://sarabic.ae/20260223/الخارجية-الروسية-السلام-العادل-يمكن-تحقيقه-على-أساس-إزالة-الأسباب-الجذرية-للصراع-في-أوكرانيا-1110673921.html
الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن السلام الدائم والعادل والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا على أساس إزالة الأسباب... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T22:30+0000
2026-02-23T22:30+0000
2026-02-23T23:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "لا يمكن تحقيق سلام دائم وعادل ومستدام إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للصراع (الأوكراني)."وقالت، "إن المتطرفين القوميين الذين استولوا على السلطة في كييف قبل 12 عامًا، بموافقة ضمنية من رعاتهم الغربيين، يفرضون بالقوة نظامهم الخاص على الشعب الأوكراني متعدد الجنسيات، استنادًا إلى أيديولوجية القومية العدوانية وبناء دولة إثنوقراطية [عرقية]" .كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح الأربعاء الماضي، بأن الباب مفتوح أمام حل سلمي للوضع في أوكرانيا، وأن روسيا تحافظ على انفتاحها.وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20260222/دميترييف-ويتكوف-وكوشنر-يسهلان-عملية-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1110617803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا
22:30 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 23:00 GMT 23.02.2026)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن السلام الدائم والعادل والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "لا يمكن تحقيق سلام دائم
وعادل ومستدام إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للصراع (الأوكراني)."
وأشارت إلى، أن الراديكاليون القوميون في كييف يفرضون بالقوة أنظمتهم الخاصة على الشعب الأوكراني بموافقة صامتة من رعاتهم الغربيين.
وقالت، "إن المتطرفين القوميين الذين استولوا على السلطة في كييف قبل 12 عامًا، بموافقة ضمنية من رعاتهم الغربيين، يفرضون بالقوة نظامهم الخاص على الشعب الأوكراني متعدد الجنسيات، استنادًا إلى أيديولوجية القومية العدوانية وبناء دولة إثنوقراطية [عرقية]" .
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح الأربعاء الماضي، بأن الباب مفتوح أمام حل سلمي للوضع في أوكرانيا، وأن روسيا تحافظ على انفتاحها.
وقال بيسكوف للصحفيين: " روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة، أبواب التسوية السلمية لا تزال مفتوحة، وروسيا تحافظ على انفتاحها".
وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.
وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.