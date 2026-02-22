واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/واشنطن-تعد-بـأخبار-سارة-عن-التسوية-في-أوكرانيا-1110614501.html
واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وعد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأخبار سارة بشأن عملية السلام الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T04:34+0000
2026-02-22T04:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_b067ce21f1fd39b45812cb5dd87346b0.jpg
وقال ويتكوف، في مقابلة على قناة فوكس نيوز: "آمل أن تسمعوا بعض الأخبار السارة خلال الأسابيع المقبلة".كما أقر ويتكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دائماً صادقاً خلال اجتماعاتهما.وفي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي.وعُقدت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف يومي 17 و18 فبراير.وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، بأن ممثلي البلدين لم يوقعوا أي وثائق، ولا توجد تفاصيل محددة حتى الآن بشأن مكان وزمان الاتصالات الجديدة، لكن الحوار سيستمر.ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
https://sarabic.ae/20260214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يشاركان-في-محادثات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-1110346627.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_189:0:1700:1133_1920x0_80_0_0_da171f028b22a3d4ffc09a8ccae5f5d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا

04:34 GMT 22.02.2026
© REUTERS LUDOVIC MARINالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© REUTERS LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
وعد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأخبار سارة بشأن عملية السلام الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ويتكوف، في مقابلة على قناة فوكس نيوز: "آمل أن تسمعوا بعض الأخبار السارة خلال الأسابيع المقبلة".
كما أقر ويتكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دائماً صادقاً خلال اجتماعاتهما.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي.
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
إعلام: ويتكوف وكوشنر يشاركان في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا
14 فبراير, 02:37 GMT
وناقش الأطرف القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة، وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى الحرب بنسبة 157 مقابل 157.
وعُقدت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف يومي 17 و18 فبراير.
وأفاد رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، بأن المحادثات كانت صعبة ولكنها عملية، وأشار إلى أنه سيُعقد اجتماع جديد بشأن أوكرانيا قريبًا.
وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، بأن ممثلي البلدين لم يوقعوا أي وثائق، ولا توجد تفاصيل محددة حتى الآن بشأن مكان وزمان الاتصالات الجديدة، لكن الحوار سيستمر.
ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала