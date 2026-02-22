https://sarabic.ae/20260222/واشنطن-تعد-بـأخبار-سارة-عن-التسوية-في-أوكرانيا-1110614501.html
واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وعد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأخبار سارة بشأن عملية السلام الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T04:34+0000
2026-02-22T04:34+0000
2026-02-22T04:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_b067ce21f1fd39b45812cb5dd87346b0.jpg
وقال ويتكوف، في مقابلة على قناة فوكس نيوز: "آمل أن تسمعوا بعض الأخبار السارة خلال الأسابيع المقبلة".كما أقر ويتكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دائماً صادقاً خلال اجتماعاتهما.وفي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي.وعُقدت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف يومي 17 و18 فبراير.وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، بأن ممثلي البلدين لم يوقعوا أي وثائق، ولا توجد تفاصيل محددة حتى الآن بشأن مكان وزمان الاتصالات الجديدة، لكن الحوار سيستمر.ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
https://sarabic.ae/20260214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يشاركان-في-محادثات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-1110346627.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_189:0:1700:1133_1920x0_80_0_0_da171f028b22a3d4ffc09a8ccae5f5d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
وعد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأخبار سارة بشأن عملية السلام الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ويتكوف، في مقابلة على قناة فوكس نيوز: "آمل أن تسمعوا بعض الأخبار السارة خلال الأسابيع المقبلة".
كما أقر ويتكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دائماً صادقاً خلال اجتماعاتهما.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي.
وناقش الأطرف القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة، وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى الحرب بنسبة 157 مقابل 157.
وعُقدت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف يومي 17 و18 فبراير.
وأفاد رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، بأن المحادثات كانت صعبة ولكنها عملية، وأشار إلى أنه سيُعقد اجتماع جديد بشأن أوكرانيا قريبًا.
وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، بأن ممثلي البلدين لم يوقعوا أي وثائق، ولا توجد تفاصيل محددة حتى الآن بشأن مكان وزمان الاتصالات الجديدة، لكن الحوار سيستمر.