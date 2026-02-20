https://sarabic.ae/20260220/ترامب-أمريكا-تريد-حل-النزاع-في-أوكرانيا-وأوروبا-فقدت-قوتها-1110586896.html
ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، واصفا الأزمة بأنها "مروعة". 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين: "نريد إنهاء هذا الصراع (الأوكراني)"، واصفا إياه بالمروع.وقال ترامب: "أوروبا تدمر بسبب شيئين: الطاقة والهجرة"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه المشاكل.وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 فبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين: "نريد إنهاء هذا الصراع (الأوكراني)"، واصفا إياه بالمروع.
وأوضح ترامب أن دول أوروبا فقدت قوتها وأصبحت ضعيفة وغير قابلة للتعرف عليها، مشيرا إلى أن بعض الحكومات الأوروبية تركز بشكل مفرط على القضايا البيئية.
وقال ترامب: "أوروبا تدمر بسبب شيئين: الطاقة والهجرة"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه المشاكل.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة، وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف
، يومي 17 و 18 فبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.