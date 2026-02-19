https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-مشاركة-أوروبا-في-عملية-التفاوض-الخاصة-بأوكرانيا-غير-مجدية-1110536208.html
الكرملين: مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا غير مجدية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة. 19.02.2026
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أية جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير دقيق.وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الإدعاء أن الولايات المتحدة تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات" غير صحيح، ومن الناحية الدبلوماسية ليست هذه المصطلحات مناسبة".ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، رد المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تصريح ماركو روبيو.
روسيا, العالم
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة.
وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أية جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن قناعته بأن أغلب الآراء في العواصم الأوروبية لا تسهم في التوصل إلى تسوية سلمية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير د
قيق.
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الإدعاء أن الولايات المتحدة تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات" غير صحيح، ومن الناحية الدبلوماسية ليست هذه المصطلحات مناسبة".
في وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة "هي الأمة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تجلس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات ".
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، رد
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تصريح ماركو روبيو.