زاخاروفا تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف
زاخاروفا تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الإدعاء أن الولايات المتحدة تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات" غير صحيح، ومن الناحية الدبلوماسية ليست هذه المصطلحات مناسبة".في وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة "هي الأمة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تجلس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات ".ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، رد المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تصريح ماركو روبيو.
زاخاروفا تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير لائق.
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الإدعاء أن الولايات المتحدة تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات" غير صحيح، ومن الناحية الدبلوماسية ليست هذه المصطلحات مناسبة".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
روبيو: الولايات المتحدة مهتمة بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا ولا تسعى لفرض شيء على أحد
16 فبراير, 11:33 GMT
في وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة "هي الأمة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تجلس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات ".
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، رد المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تصريح ماركو روبيو.
