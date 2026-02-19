https://sarabic.ae/20260219/زاخاروفا-تعلق-على-تصريحات-روبيو-بشأن-المفاوضات-في-جنيف-1110533969.html
زاخاروفا تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى... 19.02.2026
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الإدعاء أن الولايات المتحدة تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات" غير صحيح، ومن الناحية الدبلوماسية ليست هذه المصطلحات مناسبة".في وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة "هي الأمة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تجلس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات ".ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، رد المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تصريح ماركو روبيو.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير لائق.
وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الإدعاء أن الولايات المتحدة تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات" غير صحيح، ومن الناحية الدبلوماسية ليست هذه المصطلحات مناسبة".
في وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة "هي الأمة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تجلس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات ".
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، رد
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تصريح ماركو روبيو.