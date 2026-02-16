روبيو: الولايات المتحدة مهتمة بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا ولا تسعى لفرض شيء على أحد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: الولايات المتحدة مهتمة بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا ولا تسعى لفرض شيء على أحد
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة مهتمة بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، لكنها لا تسعى إلى فرض أي شيء على أحد، بل تحاول المساعدة فقط.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الإثنين: "الولايات المتحدة مهتمة بأن تنتهي الحرب، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. نحن الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي يبدو أنها قادرة على جمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات. نحن لا نحاول فرض صفقة على أي طرف، ولا نحاول إجبار أحد على قبول اتفاق لا يرغب فيه. نحن فقط نريد مساعدتهم".

كما ذكر روبيو بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي اهتماما كبيرا بمحاولات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تدعم إنهاءه في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لروبيو فإنه "استثمر الرئيس (ترامب) قدرا هائلا من الوقت ورأس المال السياسي سعيًا لتحقيق فائدة حقيقية (في تسوية الصراع في أوكرانيا). ونعتقد أن هذه حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلًا، ويجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن".
راجمة غراد تابعة لقوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
10:13 GMT
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله.
وفي مقابلة متلفزة، قال وزير الخارجية الأمريكي، متحدثًا عن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "إنه التزام لن نتخلى عنه لأننا نؤمن بأنه فريد من نوعه".
كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.
وقال روبيو، في المقابلة ذاتها، تعليقًا على عملية التسوية الأوكرانية: "مفاوضونا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كرّسوا قدرًا هائلًا من الوقت لهذا الملف، وسيكون لديهم مجددًا اجتماعات يوم الثلاثاء (المقبل)".
