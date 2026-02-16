https://sarabic.ae/20260216/روبيو-الولايات-المتحدة-مهتمة-بإنهاء-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-ولا-تسعى-لفرض-شيء-على-أحد--1110412385.html
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الإثنين: "الولايات المتحدة مهتمة بأن تنتهي الحرب، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. نحن الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي يبدو أنها قادرة على جمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات. نحن لا نحاول فرض صفقة على أي طرف، ولا نحاول إجبار أحد على قبول اتفاق لا يرغب فيه. نحن فقط نريد مساعدتهم". ووفقا لروبيو فإنه "استثمر الرئيس (ترامب) قدرا هائلا من الوقت ورأس المال السياسي سعيًا لتحقيق فائدة حقيقية (في تسوية الصراع في أوكرانيا). ونعتقد أن هذه حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلًا، ويجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن".وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله.كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.وقال روبيو، في المقابلة ذاتها، تعليقًا على عملية التسوية الأوكرانية: "مفاوضونا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كرّسوا قدرًا هائلًا من الوقت لهذا الملف، وسيكون لديهم مجددًا اجتماعات يوم الثلاثاء (المقبل)".
صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة مهتمة بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، لكنها لا تسعى إلى فرض أي شيء على أحد، بل تحاول المساعدة فقط.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الإثنين: "الولايات المتحدة مهتمة بأن تنتهي الحرب، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. نحن الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي يبدو أنها قادرة على جمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات. نحن لا نحاول فرض صفقة على أي طرف، ولا نحاول إجبار أحد على قبول اتفاق لا يرغب فيه. نحن فقط نريد مساعدتهم".
كما ذكر روبيو بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي اهتماما كبيرا بمحاولات التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تدعم إنهاءه في أقرب وقت ممكن.
ووفقا لروبيو فإنه "استثمر الرئيس (ترامب) قدرا هائلا من الوقت ورأس المال السياسي سعيًا لتحقيق فائدة حقيقية (في تسوية الصراع في أوكرانيا). ونعتقد أن هذه حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلًا، ويجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا
، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله.
وفي مقابلة متلفزة، قال وزير الخارجية الأمريكي، متحدثًا عن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "إنه التزام لن نتخلى عنه لأننا نؤمن بأنه فريد من نوعه".
كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.
وقال روبيو، في المقابلة ذاتها، تعليقًا على عملية التسوية الأوكرانية: "مفاوضونا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كرّسوا قدرًا هائلًا من الوقت لهذا الملف، وسيكون لديهم مجددًا اجتماعات يوم الثلاثاء (المقبل)".