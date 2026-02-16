عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدتي بوكروفكا التابعة لمقاطعة سومي، ومينكوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من تجمع قوات "الشمال" بلدة بوكروفكا في مقاطعة سومي".وجاء في بيان الوزارة: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في نطاق منطقة عمليات تجمع قوات "الشمال" أكثر من 170 عسكريًا، و18 سيارة، وأربعة مستودعات للمواد اللوجستية، وثلاثة مستودعات للذخيرة".وأضافت: "قامت مجموعة قوات "الجنوب"، بعد تنفيذ عمليات حاسمة، بتحرير بلدة مينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في البيان: "خسر العدو أكثر من 175 جندياً، ودبابة، وست مركبات قتالية مدرعة، و15 شاحنة صغيرة، ومدفعاً، كما تم تدمير مستودعين للإمدادات".واردفت الوزارة في بيانها: "خسر العدو أكثر من 275 عسكرياً وأربع مركبات قتالية مدرعة و10 سيارات وثلاثة مدافع ميدان، من بينها مدفع من طراز" بالادين" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي ولواءين هجوميين ولواءي مظليين هجوميين وفوجين هجوميين، تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات، بودغافريلوفكا وفيليكوميخايلوفكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وريزدفيانكا وتشاريفنويه وليوبيتسكويه وكومسومولسكويه، في مقاطعة زابوروجيا".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "الغرب" على مواقع هامة، واستهدفت عتاد وأفراد لواءين ميكانيكيين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، وذلك في محيط بلدتي، نوفوسينوفو وكوفشاروفكا، في مقاطعة خاركوف، وبلدتي كراسني ليمان وإيليتشيوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكدت الوزارة، أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال يوم واحد خسائر بـ 20 عسكريًا وثلاث آليات مدرعة قتالية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "دنيبر".وأضافت الوزارة في بيانها، أن الطيران الحربي والمسيرة وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ هيمارس المصنوع في الولايات المتحدة و345 طائرة دون طيار".القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدتي بوكروفكا التابعة لمقاطعة سومي، ومينكوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من تجمع قوات "الشمال" بلدة بوكروفكا في مقاطعة سومي".
وجاء في بيان الوزارة: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في نطاق منطقة عمليات تجمع قوات "الشمال" أكثر من 170 عسكريًا، و18 سيارة، وأربعة مستودعات للمواد اللوجستية، وثلاثة مستودعات للذخيرة".
وأضافت: "قامت مجموعة قوات "الجنوب"، بعد تنفيذ عمليات حاسمة، بتحرير بلدة مينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "خسر العدو أكثر من 175 جندياً، ودبابة، وست مركبات قتالية مدرعة، و15 شاحنة صغيرة، ومدفعاً، كما تم تدمير مستودعين للإمدادات".
وتابعت الوزارة: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات "المركز" قرابة 300 عسكري و6 مركبات مدرعة قتالية و9 سيارات عسكرية ومدفع ميدان.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أربعة حصون تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
04:54 GMT
واردفت الوزارة في بيانها: "خسر العدو أكثر من 275 عسكرياً وأربع مركبات قتالية مدرعة و10 سيارات وثلاثة مدافع ميدان، من بينها مدفع من طراز" بالادين" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومحطتي حرب إلكترونية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي ولواءين هجوميين ولواءي مظليين هجوميين وفوجين هجوميين، تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات، بودغافريلوفكا وفيليكوميخايلوفكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وريزدفيانكا وتشاريفنويه وليوبيتسكويه وكومسومولسكويه، في مقاطعة زابوروجيا".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من تجمع قوات "الغرب" على مواقع هامة، واستهدفت عتاد وأفراد لواءين ميكانيكيين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، وذلك في محيط بلدتي، نوفوسينوفو وكوفشاروفكا، في مقاطعة خاركوف، وبلدتي كراسني ليمان وإيليتشيوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي
04:33 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور، بلغت نحو 150 عسكرياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 سيارة ومدفع ميدان، فضلاً عن تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة.
وأكدت الوزارة، أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال يوم واحد خسائر بـ 20 عسكريًا وثلاث آليات مدرعة قتالية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "دنيبر".
وأضافت الوزارة في بيانها، أن الطيران الحربي والمسيرة وسلاح الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ هيمارس المصنوع في الولايات المتحدة و345 طائرة دون طيار".
القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
