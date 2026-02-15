القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها داخل مواقع العدو الدفاعية، وحررت بلدة تسفيتكوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الشرق أكثر من 320 جندياً، وناقلتي جند مدرعتين، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و16 سيارة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع إمداد".

الأهمية الاستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سيطرة الجيش الروسي على بلدة تسفيتكوفويه قد مهدت الطريق لتحرير مناطق أخرى في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في البيان: "حرر جنود الفوج 218 للدبابات التابع للفرقة 127 للمشاة الآلية، من جيش الحرس الخامس المشترك التابع لمجموعة الشرق للقوات، قرية تسفيتكوفوي في إقليم زابوروجيه، وتكبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والمعدات العسكرية".

وخلال عملية التحرير، دمر جنود المجموعة مركزين للتحكم في طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى الرغم من المقاومة الشرسة للعدو، تمكنت طائرات الهجوم التابعة لمجموعة الشرق للقوات من ترسيخ موطئ قدم لتحرير مناطق أخرى في إقليم زابوروجيه.

كما أعلنت الوزارة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 180 مسلحًا في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشمال" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 180 جندياً، و22 مركبة، وثلاثة مدافع، كما تم تدمير مستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ مجموعة الشمال.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، يتفقد عمل مجموعة قوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير 12 بلدة منذ بداية شهر فبراير
06:44 GMT
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "وحدات مجموعة قوات المركز كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 275 جندياً، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و16 سيارة، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكية الصنع، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات الغرب".
كما تم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و15 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية".
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس أركان الجيش الروسي: بوتين يوعز بمهمة دحر قوات كييف في كراسنوارميسك ودميتروف
05:48 GMT
وأضاف البيان: "عززت وحدات مجموعة قوات الجنوب مواقعها على طول خط الجبهة، وتكبد العدو خسائر بلغت 130 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، ومركبة مدرعة من طراز أونسيلا بولندية الصنع، ومركبتين مدرعتين من طراز كازاك، و16 شاحنة صغيرة، ومدفعين، أحدهما مدفع ذاتي الحركة من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة، وثلاثة مستودعات إمداد، ومستودع وقود".
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يزج بجنود دون "دافع أو تدريب" على محور سومي
