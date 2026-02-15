https://sarabic.ae/20260215/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-يزج-بجنود-دون-دافع-أو-تدريب-على-محور-سومي-1110375887.html
أفادت مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن القيادة الأوكرانية في مقاطعة سومي، زادت من عدد الجنود "غير المتحمسين" في مواقعهم عبر تقليص فترات التدريب.
ووفقًا لمصدر الوكالة، فإن تقليص فترة التدريب القتالي سمح بزيادة عدد الجنود، إلا أن دوافعهم "تثير تساؤلات جدية".وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": "مع ذلك، فإن دوافعهم ومعنوياتهم محل شك كبير، ولهذا السبب تم تكثيف عمل وحدات جهاز الشرطة العسكرية".وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:39 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 05:12 GMT 15.02.2026)
أفادت مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن القيادة الأوكرانية في مقاطعة سومي، زادت من عدد الجنود "غير المتحمسين" في مواقعهم عبر تقليص فترات التدريب.
ووفقًا لمصدر الوكالة، فإن تقليص فترة التدريب القتالي سمح بزيادة عدد الجنود، إلا أن دوافعهم "تثير تساؤلات جدية".
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": "مع ذلك، فإن دوافعهم ومعنوياتهم محل شك كبير، ولهذا السبب تم تكثيف عمل وحدات جهاز الشرطة العسكرية".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.