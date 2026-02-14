https://sarabic.ae/20260214/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-والنقل-الداعمة-لعمليات-قوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1110353563.html
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة والنقل الداعمة لعمليات قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة والنقل الداعمة لعمليات قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف قواتها لمنشآت البنية التحتية في قطاعي الطاقة والنقل كانت تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بضربات... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T09:53+0000
2026-02-14T09:53+0000
2026-02-14T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103741/34/1037413474_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5f9abc89d21731710f4c39542b694a52.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا ذكرت فيه أن "الطائرات العملياتية والمسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، ألحقت أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وقاعدة مركزية للصواريخ والمدفعية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "سبارتان" بريطانيتي الصنع، و5 مركبات مدرعة اثنتان منها غربيتا الصنع، كما تم تدمير 16 سيارة ومدفعا ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة و3 مستودعات إمداد، خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع وخطوط مهمة، مكبّدة القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، كما تم تدمير 15 مركبة ومدفعا ميدانيا و3 مستودعات ذخيرة".كما عززت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية قرب بلدات نوفايا سيتش، وغرافسكي وميروبيليا في مقاطعة سومي.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على مواقع وخطوط محصّنة، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، قرب بلدات غريشينو وبيليتسكي وكوتشيروف يار وزافيدوفو-كوداشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 280 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية".وأضافت أن وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 30 عسكريا أوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق أمريكية الصنع و118 طائرة مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
https://sarabic.ae/20260214/القوات-الروسية-تدمر-20-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110348521.html
https://sarabic.ae/20260214/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-في-مقاطعة-سومي-1110348187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103741/34/1037413474_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_83a62fac834bc1c81969eb33052f6dd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة والنقل الداعمة لعمليات قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
09:53 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 11:01 GMT 14.02.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف قواتها لمنشآت البنية التحتية في قطاعي الطاقة والنقل كانت تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بضربات متناهية الدقة، إضافة لتحقيق تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا ذكرت فيه أن "الطائرات العملياتية والمسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، ألحقت أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وقاعدة مركزية للصواريخ والمدفعية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "سبارتان" بريطانيتي الصنع، و5 مركبات مدرعة اثنتان منها غربيتا الصنع، كما تم تدمير 16 سيارة ومدفعا ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة و3 مستودعات إمداد، خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع وخطوط مهمة، مكبّدة القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، كما تم تدمير 15 مركبة ومدفعا ميدانيا و3 مستودعات ذخيرة".
وأردف بيان الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، مكبّدة القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 415 عسكريا.
كما عززت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية قرب بلدات نوفايا سيتش، وغرافسكي وميروبيليا في مقاطعة سومي.
وتكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 190 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعًا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و6 مستودعات للإمداد.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على مواقع وخطوط محصّنة، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، قرب بلدات غريشينو وبيليتسكي وكوتشيروف يار وزافيدوفو-كوداشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 280 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية".
وأضافت أن وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 30 عسكريا أوكرانيا.
وذكرت الوزارة في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق أمريكية الصنع و118 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.