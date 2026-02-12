https://sarabic.ae/20260212/زاسن---دي-مدرعة-روسية-متعددة-المهام-يمكن-إنزالها-من-الجو-1110296316.html
"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
تواصل روسيا تطوير مركباتها المدرعة المتعددة المهام المخصصة للقوات المحمولة جوا المصممة لنقل الأفراد والمعدات وتركيب أنظمة قتالية مختلفة. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T14:59+0000
2026-02-12T14:59+0000
2026-02-12T14:59+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110295891_0:57:1088:669_1920x0_80_0_0_65b7e99670fd6aa8462fa9b90eef2666.jpg
ويشمل ذلك المدرعة "زاسن – دي" التي يمكن إنزالها من طائرات النقل العسكري في ساحات المعارك مباشرة لتغيير موازين القوى مع العدو خاصة في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بالطرق البرية أو تمكن العدو من قطع طرق الإمداد الواصلة إليها.وتصنف هذه المركبة ضمن عائلة مدرعات "تايفون - ك"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.وتعد هذه المركبة منصة مخصصة لوحدات الإنزال الجوي، ويمكن استخدامها كأساس لتطوير مركبات دعم قتالي محمية بهيكل مدرع أحادي البنية يعزز الصلابة والمتانة ويتيح إسقاطها بأمان من الجو.كما يمكن تجهيز هذه المركبة بوحدات قتالية متنوعة بينها محطة سلاح يتم التحكم بها عن بعد، مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش محوري عيار 7.62 ملم، إضافة إلى نظام حديث للتحكم في النيران يسمح برصد الأهداف والاشتباك معها في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا.وتعمل المدرعة بمحرك ديزل متعدد الوقود بقوة 350 حصانًا، مع ناقل حركة ميكانيكي ثابت من 9 سرعات ونظام تعليق مستقل.ويصل وزن المدرع دون حمولة إلى 13.7 طن وهي مصممة للعمل في التضاريس الوعرة وتجاوز العوائق الطبيعية بسهولة.ويوفر هيكلها المدرع حماية مركبة ضد نيران الأسلحة الخفيفة والشظايا والعبوات الناسفة، كما زودت بمقاعد ممتصة للصدمات لحماية الطاقم والقوات المحمولة.المواصفات الفنية
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
ويشمل ذلك المدرعة "زاسن – دي" التي يمكن إنزالها من طائرات النقل العسكري في ساحات المعارك مباشرة لتغيير موازين القوى مع العدو خاصة في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بالطرق البرية أو تمكن العدو من قطع طرق الإمداد الواصلة إليها.
وتصنف هذه المركبة ضمن عائلة مدرعات
"تايفون - ك"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
وتعد هذه المركبة منصة مخصصة لوحدات الإنزال الجوي، ويمكن استخدامها كأساس لتطوير مركبات دعم قتالي محمية بهيكل مدرع أحادي البنية يعزز الصلابة والمتانة ويتيح إسقاطها بأمان من الجو.
كما يمكن تجهيز هذه المركبة بوحدات قتالية متنوعة بينها محطة سلاح يتم التحكم بها عن بعد، مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش محوري عيار 7.62 ملم، إضافة إلى نظام حديث للتحكم في النيران يسمح برصد الأهداف والاشتباك معها في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا.
وتعمل المدرعة بمحرك ديزل متعدد الوقود بقوة 350 حصانًا، مع ناقل حركة ميكانيكي ثابت من 9 سرعات ونظام تعليق مستقل.
ويصل وزن المدرع دون حمولة إلى 13.7 طن وهي مصممة للعمل في التضاريس الوعرة
وتجاوز العوائق الطبيعية بسهولة.
ويوفر هيكلها المدرع حماية مركبة ضد نيران الأسلحة الخفيفة والشظايا والعبوات الناسفة، كما زودت بمقاعد ممتصة للصدمات لحماية الطاقم والقوات المحمولة.
الوزن بكامل الحمولة: 15 طنا
الارتفاع عن سطح الأرض: 42 سم
السرعة القصوى على الطرق: 100 كلم/ ساعة
ولفت التقرير إلى أن هذه المركبة الروسية يمكنها مقاومة أنواع مختلفة من الأعيرة النارية
حتى عيار 12.7 مم، إضافة إلى حماية من الألغام تمكنها من تحمل انفجار 6 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.