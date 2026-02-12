"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/زاسن---دي-مدرعة-روسية-متعددة-المهام-يمكن-إنزالها-من-الجو-1110296316.html
"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
سبوتنيك عربي
تواصل روسيا تطوير مركباتها المدرعة المتعددة المهام المخصصة للقوات المحمولة جوا المصممة لنقل الأفراد والمعدات وتركيب أنظمة قتالية مختلفة. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T14:59+0000
2026-02-12T14:59+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110295891_0:57:1088:669_1920x0_80_0_0_65b7e99670fd6aa8462fa9b90eef2666.jpg
ويشمل ذلك المدرعة "زاسن – دي" التي يمكن إنزالها من طائرات النقل العسكري في ساحات المعارك مباشرة لتغيير موازين القوى مع العدو خاصة في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بالطرق البرية أو تمكن العدو من قطع طرق الإمداد الواصلة إليها.وتصنف هذه المركبة ضمن عائلة مدرعات "تايفون - ك"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.وتعد هذه المركبة منصة مخصصة لوحدات الإنزال الجوي، ويمكن استخدامها كأساس لتطوير مركبات دعم قتالي محمية بهيكل مدرع أحادي البنية يعزز الصلابة والمتانة ويتيح إسقاطها بأمان من الجو.كما يمكن تجهيز هذه المركبة بوحدات قتالية متنوعة بينها محطة سلاح يتم التحكم بها عن بعد، مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش محوري عيار 7.62 ملم، إضافة إلى نظام حديث للتحكم في النيران يسمح برصد الأهداف والاشتباك معها في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا.وتعمل المدرعة بمحرك ديزل متعدد الوقود بقوة 350 حصانًا، مع ناقل حركة ميكانيكي ثابت من 9 سرعات ونظام تعليق مستقل.ويصل وزن المدرع دون حمولة إلى 13.7 طن وهي مصممة للعمل في التضاريس الوعرة وتجاوز العوائق الطبيعية بسهولة.ويوفر هيكلها المدرع حماية مركبة ضد نيران الأسلحة الخفيفة والشظايا والعبوات الناسفة، كما زودت بمقاعد ممتصة للصدمات لحماية الطاقم والقوات المحمولة.المواصفات الفنيةولفت التقرير إلى أن هذه المركبة الروسية يمكنها مقاومة أنواع مختلفة من الأعيرة النارية حتى عيار 12.7 مم، إضافة إلى حماية من الألغام تمكنها من تحمل انفجار 6 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
https://sarabic.ae/20250623/القوات-الروسية-تختبر-مدرعة-برادلي-أمريكية-بعد-السيطرة-عليها-1101968818.html
https://sarabic.ae/20260118/كونكورس---إم-صاروخ-روسي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1109372139.html
https://sarabic.ae/20231109/بي-إم-آر---3-مدرعة-روسية-تفتح-ممرات-للقوات-البرية-في-أخطر-حقول-الألغام-1082970243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110295891_60:0:1028:726_1920x0_80_0_0_efc50ff72b2094d9be5677fce8097e96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو

14:59 GMT 12.02.2026
© Photo / ROEمدرعة "زاسن - دي" الروسية
مدرعة زاسن - دي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / ROE
تابعنا عبر
تواصل روسيا تطوير مركباتها المدرعة المتعددة المهام المخصصة للقوات المحمولة جوا المصممة لنقل الأفراد والمعدات وتركيب أنظمة قتالية مختلفة.
ويشمل ذلك المدرعة "زاسن – دي" التي يمكن إنزالها من طائرات النقل العسكري في ساحات المعارك مباشرة لتغيير موازين القوى مع العدو خاصة في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بالطرق البرية أو تمكن العدو من قطع طرق الإمداد الواصلة إليها.
عسكري روسي يقوم باختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية برادلي الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
وسائط متعددة
القوات الروسية تختبر مدرعة "برادلي" أمريكية بعد السيطرة عليها
23 يونيو 2025, 14:23 GMT
وتصنف هذه المركبة ضمن عائلة مدرعات "تايفون - ك"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
وتعد هذه المركبة منصة مخصصة لوحدات الإنزال الجوي، ويمكن استخدامها كأساس لتطوير مركبات دعم قتالي محمية بهيكل مدرع أحادي البنية يعزز الصلابة والمتانة ويتيح إسقاطها بأمان من الجو.
كما يمكن تجهيز هذه المركبة بوحدات قتالية متنوعة بينها محطة سلاح يتم التحكم بها عن بعد، مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش محوري عيار 7.62 ملم، إضافة إلى نظام حديث للتحكم في النيران يسمح برصد الأهداف والاشتباك معها في مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا.
كونكورس - إم.. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
"كونكورس - إم".. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
18 يناير, 17:24 GMT
وتعمل المدرعة بمحرك ديزل متعدد الوقود بقوة 350 حصانًا، مع ناقل حركة ميكانيكي ثابت من 9 سرعات ونظام تعليق مستقل.
ويصل وزن المدرع دون حمولة إلى 13.7 طن وهي مصممة للعمل في التضاريس الوعرة وتجاوز العوائق الطبيعية بسهولة.
ويوفر هيكلها المدرع حماية مركبة ضد نيران الأسلحة الخفيفة والشظايا والعبوات الناسفة، كما زودت بمقاعد ممتصة للصدمات لحماية الطاقم والقوات المحمولة.
آلة إزالة الألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
"بي إم آر - 3"... مدرعة روسية تفتح ممرات للقوات البرية في أخطر حقول الألغام
9 نوفمبر 2023, 08:44 GMT

المواصفات الفنية

الوزن بكامل الحمولة: 15 طنا
الحمولة: 7 جنود
الطول: 6 أمتار
العرض: 2.54 متر
الارتفاع: 2.85 متر
الارتفاع عن سطح الأرض: 42 سم
المدى التشغيلي: 800 كلم
السرعة القصوى على الطرق: 100 كلم/ ساعة
© Photo / ROEمدرعة "زاسن - دي" الروسية
مدرعة زاسن - دي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مدرعة "زاسن - دي" الروسية
© Photo / ROE
ولفت التقرير إلى أن هذه المركبة الروسية يمكنها مقاومة أنواع مختلفة من الأعيرة النارية حتى عيار 12.7 مم، إضافة إلى حماية من الألغام تمكنها من تحمل انفجار 6 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
© Sputnikنمر روسي متعدد المهام.. معلومات عن مدرعة "في بي كيه" الخارقة - إنفوجراف
نمر روسي متعدد المهام.. معلومات عن مدرعة في بي كيه الخارقة - إنفوجراف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
نمر روسي متعدد المهام.. معلومات عن مدرعة "في بي كيه" الخارقة - إنفوجراف
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала