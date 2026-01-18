"كونكورس - إم".. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
"كونكورس - إم".. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
أصبحت الأسلحة الروسية المحمولة على الكتف سلاحا لا مثيل له في العالم منذ بدء استخدامها في الحروب البرية ضد الدبابات والمدرعات والحصون العسكرية.
هذه النوع من الأسلحة الهجومية يمكنه أن يغير موازين القوى في ميادين القتال لأنه يمكن جندي واحد من مواجهة دبابة شديدة التدريع وتدميرها بكل ما تحمل من جنود وعتاد، في لحظات.كما أنه وضع قواعد مختلفة لحروب الدبابات تعتمد على شجاعة الجنود وخبرتهم القتالية أكثر من اعتمادها على موازين القوى التقليدية.وتصنف صواريخ "كونكورس - إم" ضمن الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف ذات القدرات الخارقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تمثل واحدة من أبرز الأسلحة المصممة للتعامل مع أحدث الدبابات المجهزة بالدروع التفاعلية، إضافة إلى الأهداف المدرعة الخفيفة والتحصينات والمنشآت الهندسية، مع القدرة على العمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف القتالية لإصابة أهدافها بدقة عالية. المواصفات الفنيةوصممت روسيا هذا الصاروخ ليكون قادرا على استخدام نوعين من الرؤوس الحربية الأول ترادفي شديد الانفجار مخصص لاختراق الدروع الثقيلة، والثاني برأس حربي حراري مخصص لاستهداف القوى البشرية والتحصينات والمنشآت الهندسية.كما أن تصميم الصاروخ بنظام توجيه سلكي يمنحه مقاومة عالية للتشويش مهما اشتدت ظروف الحرب الإلكترونية أو وسائل التشويش البصرية.
https://sarabic.ae/20250212/في-دولة-عربية-روسيا-تكشف-عن-نسخة-متطورة-من-الـكورنيت-محمولا-على-الطائرات-المسيرة-1097697879.html
https://sarabic.ae/20231011/متيس-إم---1-نظام-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-1081911460.html
17:24 GMT 18.01.2026
أصبحت الأسلحة الروسية المحمولة على الكتف سلاحا لا مثيل له في العالم منذ بدء استخدامها في الحروب البرية ضد الدبابات والمدرعات والحصون العسكرية.
هذه النوع من الأسلحة الهجومية يمكنه أن يغير موازين القوى في ميادين القتال لأنه يمكن جندي واحد من مواجهة دبابة شديدة التدريع وتدميرها بكل ما تحمل من جنود وعتاد، في لحظات.
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
روسيا تكشف عن نسخة مطورة من صاروخ "كورنيت" للمسيرات في دولة عربية
12 فبراير 2025, 07:39 GMT
كما أنه وضع قواعد مختلفة لحروب الدبابات تعتمد على شجاعة الجنود وخبرتهم القتالية أكثر من اعتمادها على موازين القوى التقليدية.
وتصنف صواريخ "كونكورس - إم" ضمن الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف ذات القدرات الخارقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تمثل واحدة من أبرز الأسلحة المصممة للتعامل مع أحدث الدبابات المجهزة بالدروع التفاعلية، إضافة إلى الأهداف المدرعة الخفيفة والتحصينات والمنشآت الهندسية، مع القدرة على العمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف القتالية لإصابة أهدافها بدقة عالية.
نظام متيس إم - 1 الصاروخي الروسي المضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
"متيس إم - 1"... نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
11 أكتوبر 2023, 15:46 GMT

المواصفات الفنية

نظام التوجيه: سلكي
المدى: يبدأ من 75 مترا ويصل إلى 4 كلم
الدرع الدفاعي: مصممة لاختراقه بالكامل
الدرع الفولاذي: سمك الاختراق من 75 - 80 سم
العمل على مدار الساعة بدقة تصويب عالية.
نوع الرأس الانفجاري: ترادفي / شديد الانفجار
قطر الصاروخ: 135 مم
وزن القاذف: 22 كغ
الوزن الإجمالي بالصاروخ: 26.5 كغ
مزود نظام رؤية ليلية
© Photo / ROE"كونكورس - إم".. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
كونكورس - إم.. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
"كونكورس - إم".. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
© Photo / ROE
وصممت روسيا هذا الصاروخ ليكون قادرا على استخدام نوعين من الرؤوس الحربية الأول ترادفي شديد الانفجار مخصص لاختراق الدروع الثقيلة، والثاني برأس حربي حراري مخصص لاستهداف القوى البشرية والتحصينات والمنشآت الهندسية.
كما أن تصميم الصاروخ بنظام توجيه سلكي يمنحه مقاومة عالية للتشويش مهما اشتدت ظروف الحرب الإلكترونية أو وسائل التشويش البصرية.
© Sputnikمتيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
متيس إم - 1.. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
متيس إم - 1".. نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
© Sputnik
