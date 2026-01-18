https://sarabic.ae/20260118/كونكورس---إم-صاروخ-روسي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1109372139.html

"كونكورس - إم".. صاروخ روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة

أصبحت الأسلحة الروسية المحمولة على الكتف سلاحا لا مثيل له في العالم منذ بدء استخدامها في الحروب البرية ضد الدبابات والمدرعات والحصون العسكرية. 18.01.2026, سبوتنيك عربي

هذه النوع من الأسلحة الهجومية يمكنه أن يغير موازين القوى في ميادين القتال لأنه يمكن جندي واحد من مواجهة دبابة شديدة التدريع وتدميرها بكل ما تحمل من جنود وعتاد، في لحظات.كما أنه وضع قواعد مختلفة لحروب الدبابات تعتمد على شجاعة الجنود وخبرتهم القتالية أكثر من اعتمادها على موازين القوى التقليدية.وتصنف صواريخ "كونكورس - إم" ضمن الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف ذات القدرات الخارقة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تمثل واحدة من أبرز الأسلحة المصممة للتعامل مع أحدث الدبابات المجهزة بالدروع التفاعلية، إضافة إلى الأهداف المدرعة الخفيفة والتحصينات والمنشآت الهندسية، مع القدرة على العمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف القتالية لإصابة أهدافها بدقة عالية. المواصفات الفنيةوصممت روسيا هذا الصاروخ ليكون قادرا على استخدام نوعين من الرؤوس الحربية الأول ترادفي شديد الانفجار مخصص لاختراق الدروع الثقيلة، والثاني برأس حربي حراري مخصص لاستهداف القوى البشرية والتحصينات والمنشآت الهندسية.كما أن تصميم الصاروخ بنظام توجيه سلكي يمنحه مقاومة عالية للتشويش مهما اشتدت ظروف الحرب الإلكترونية أو وسائل التشويش البصرية.

