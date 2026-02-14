https://sarabic.ae/20260214/القوات-الروسية-تدمر-20-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110348521.html
القوات الروسية تدمر 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T05:03+0000
2026-02-14T05:03+0000
2026-02-14T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070502390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e72d2170ab965274b9aa3360535ea739.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 20 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 طائرة فوق جمهورية القرم، وطائرتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات أستراخان وبريانسك وكورسك وليبيتسك وموسكو".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20260211/دي-في-إل---10-بندقية-قنص-روسية-خفيفة-1110266324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070502390_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a036ebfe1a51b9225cf950cc2deb5e2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 20 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 طائرة فوق جمهورية القرم، وطائرتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات أستراخان وبريانسك وكورسك وليبيتسك وموسكو".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.