"دي في إل - 10".. بندقية قنص روسية خفيفة
© Photo / ROE
© Photo / ROE
طورت روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص، كل منها مصمم لتنفيذ مهام قتالية معينة، إضافة إلى قدرتها جميعا على العمل في جميع بيئات القتال بأداء يصنف ضمن الأفضل عالميا في أسلحة القنص.
وبينما تمتلك روسيا أقوى وأخطر بنادق القنص بعيدة المدى التي يمكن استخدامها لقنص جنود العدو من مسافة تصل إلى عدة كيلومترات، فإنها تطور أيضا أنواع أخرى تتناسب مع تنفيذ مهام محدودة من مسافات قريبة بأعيرة نارية صغيرة، مثل بندقية "دي في إل - 10"، التي أورد موقع "روس أوبورن إكسبورت" معلومات عنها.
المواصفات الفنية
الطول: 123 سم
الارتفاع: 19 سم
العرض: 10 سم
طول الماسورة (السبطانة): 66 سم
العيار: (6.5 * 47 مم)
الوزن: 6 كغ
سعة المخزن: 10 طلقات
أقصى المدى: 1100 متر
وتتميز هذه البندقية بدقة عالية خاصة عندما يتم استخدامها ضد أهداف على بعد نحو 100 متر، كما أنها تساعد القناص على سرعة المناورة بفضل وزنها الخفيف.
30 ديسمبر 2025, 15:13 GMT
ويقول التقرير إن هذه البندقية تمثل اختيارا مثاليا للقوات العسكرية في حروب المدن التي تتشابك فيها مع قوات العدو وتكون الأهداف على مسافات قريبة بفضل دقتها العالية ووزنها الخفيفة.
ويضاف إلى حجمها الصغير نسبيا مقارنة ببنادق القنص الأخرى، فإن تصميمها يمنحها ميزة إضافية لتعزيز ميزة الاستخدام في وضع التخفي وهي أنها مزودة بـ "دبشك" قابل للطي.
