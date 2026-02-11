"دي في إل - 10".. بندقية قنص روسية خفيفة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"دي في إل - 10".. بندقية قنص روسية خفيفة
"دي في إل - 10".. بندقية قنص روسية خفيفة
طورت روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص، كل منها مصمم لتنفيذ مهام قتالية معينة، إضافة إلى قدرتها جميعا على العمل في جميع بيئات القتال بأداء يصنف ضمن الأفضل...
وبينما تمتلك روسيا أقوى وأخطر بنادق القنص بعيدة المدى التي يمكن استخدامها لقنص جنود العدو من مسافة تصل إلى عدة كيلومترات، فإنها تطور أيضا أنواع أخرى تتناسب مع تنفيذ مهام محدودة من مسافات قريبة بأعيرة نارية صغيرة، مثل بندقية "دي في إل - 10"، التي أورد موقع "روس أوبورن إكسبورت" معلومات عنها. المواصفات الفنيةوتتميز هذه البندقية بدقة عالية خاصة عندما يتم استخدامها ضد أهداف على بعد نحو 100 متر، كما أنها تساعد القناص على سرعة المناورة بفضل وزنها الخفيف.ويقول التقرير إن هذه البندقية تمثل اختيارا مثاليا للقوات العسكرية في حروب المدن التي تتشابك فيها مع قوات العدو وتكون الأهداف على مسافات قريبة بفضل دقتها العالية ووزنها الخفيفة.ويضاف إلى حجمها الصغير نسبيا مقارنة ببنادق القنص الأخرى، فإن تصميمها يمنحها ميزة إضافية لتعزيز ميزة الاستخدام في وضع التخفي وهي أنها مزودة بـ "دبشك" قابل للطي.
"دي في إل - 10".. بندقية قنص روسية خفيفة

18:36 GMT 11.02.2026
طورت روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص، كل منها مصمم لتنفيذ مهام قتالية معينة، إضافة إلى قدرتها جميعا على العمل في جميع بيئات القتال بأداء يصنف ضمن الأفضل عالميا في أسلحة القنص.
وبينما تمتلك روسيا أقوى وأخطر بنادق القنص بعيدة المدى التي يمكن استخدامها لقنص جنود العدو من مسافة تصل إلى عدة كيلومترات، فإنها تطور أيضا أنواع أخرى تتناسب مع تنفيذ مهام محدودة من مسافات قريبة بأعيرة نارية صغيرة، مثل بندقية "دي في إل - 10"، التي أورد موقع "روس أوبورن إكسبورت" معلومات عنها.
المواصفات الفنية

الطول: 123 سم
الارتفاع: 19 سم
العرض: 10 سم
طول الماسورة (السبطانة): 66 سم
العيار: (6.5 * 47 مم)
الوزن: 6 كغ
سعة المخزن: 10 طلقات
أقصى المدى: 1100 متر
وتتميز هذه البندقية بدقة عالية خاصة عندما يتم استخدامها ضد أهداف على بعد نحو 100 متر، كما أنها تساعد القناص على سرعة المناورة بفضل وزنها الخفيف.
دي إكس إل - 3.. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
30 ديسمبر 2025, 15:13 GMT
ويقول التقرير إن هذه البندقية تمثل اختيارا مثاليا للقوات العسكرية في حروب المدن التي تتشابك فيها مع قوات العدو وتكون الأهداف على مسافات قريبة بفضل دقتها العالية ووزنها الخفيفة.
ويضاف إلى حجمها الصغير نسبيا مقارنة ببنادق القنص الأخرى، فإن تصميمها يمنحها ميزة إضافية لتعزيز ميزة الاستخدام في وضع التخفي وهي أنها مزودة بـ "دبشك" قابل للطي.
