https://sarabic.ae/20251230/دي-إكس-إل---3-بندقية-قنص-روسية-بعيدة-المدى-بطلقات-خارقة-1108730988.html
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا جميع أنواع الأسلحة الخفيفة التي حققت سمعة عالمية جيدة بفضل كفاءتها الميدانية وسهولة استخدامها وتصميمها الفريد، ويشمل ذلك بنادق القنص بأنواعها سواء... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T15:13+0000
2025-12-30T15:13+0000
2025-12-30T15:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108730829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f209c701944b0827167121347095a32.jpg
تصنف بندقية القنص الروسية "دي إكس إل - 3" ضمن أفضل بنادق القنص في العالم سواء فيما يتعلق بالمدى أو بقوة طلقاتها وسرعة انطلاقها نحو الهدف.كما تمتلك هذه البندقية ميزة فريدة فيما يتعلق بالمادة المستخدمة في تصنيعها لأنها تستخدم نوع من سبائك الألومنيوم الخاصة بالطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وأوضح الموقع أن هذه البندقية تجمع بين الدقة والمدى البعيد ومتانة التصميم ونوع المادة المستخدمة فيه، إضافة إلى تصميمها بـ "دبشك" قابل للطي يساعد في إمكانية إخفائها أثناء الانتقال من مكان إلى آخر خلال المهام القتالية.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن البندقية مصممة بـ "بيكاتنلي" على الجزء العلوي يسمح بإضافة أجهزة رؤية نهارية أو ليلية حسب الحاجة إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنظمة تصويب متطورة لزيادة دقة الإصابة.
https://sarabic.ae/20251110/إس-في-دي-إس-بندقية-قنص-روسية-قابلة-للطي-1106943896.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108730829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da95acdb38d7eab4d39771fcc254e2be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
تطور روسيا جميع أنواع الأسلحة الخفيفة التي حققت سمعة عالمية جيدة بفضل كفاءتها الميدانية وسهولة استخدامها وتصميمها الفريد، ويشمل ذلك بنادق القنص بأنواعها سواء قصيرة المدى أو تلك التي يقترب مداها من ألفي متر، التي تعد سلاحا مثاليا للمهام الخاصة.
تصنف بندقية القنص الروسية
"دي إكس إل - 3" ضمن أفضل بنادق القنص في العالم سواء فيما يتعلق بالمدى أو بقوة طلقاتها وسرعة انطلاقها نحو الهدف.
كما تمتلك هذه البندقية ميزة فريدة فيما يتعلق بالمادة المستخدمة في تصنيعها لأنها تستخدم نوع من سبائك الألومنيوم الخاصة بالطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وأوضح الموقع أن هذه البندقية تجمع بين الدقة والمدى البعيد ومتانة التصميم ونوع المادة المستخدمة فيه، إضافة إلى تصميمها بـ "دبشك" قابل للطي يساعد في إمكانية إخفائها أثناء الانتقال من مكان إلى آخر خلال المهام القتالية.
طول السبطانة (الماسورة): 74 سم
سرعة الطلقات
عند فوهة الماسورة: 900 متر/ ثانية
ولفت الموقع إلى أن البندقية
مصممة بـ "بيكاتنلي" على الجزء العلوي يسمح بإضافة أجهزة رؤية نهارية أو ليلية حسب الحاجة إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنظمة تصويب متطورة لزيادة دقة الإصابة.