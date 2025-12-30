عربي
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
تطور روسيا جميع أنواع الأسلحة الخفيفة التي حققت سمعة عالمية جيدة بفضل كفاءتها الميدانية وسهولة استخدامها وتصميمها الفريد، ويشمل ذلك بنادق القنص بأنواعها سواء قصيرة المدى أو تلك التي يقترب مداها من ألفي متر، التي تعد سلاحا مثاليا للمهام الخاصة.
تصنف بندقية القنص الروسية "دي إكس إل - 3" ضمن أفضل بنادق القنص في العالم سواء فيما يتعلق بالمدى أو بقوة طلقاتها وسرعة انطلاقها نحو الهدف.
بندقية قنص روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
"إس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي
10 نوفمبر, 16:47 GMT
كما تمتلك هذه البندقية ميزة فريدة فيما يتعلق بالمادة المستخدمة في تصنيعها لأنها تستخدم نوع من سبائك الألومنيوم الخاصة بالطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وأوضح الموقع أن هذه البندقية تجمع بين الدقة والمدى البعيد ومتانة التصميم ونوع المادة المستخدمة فيه، إضافة إلى تصميمها بـ "دبشك" قابل للطي يساعد في إمكانية إخفائها أثناء الانتقال من مكان إلى آخر خلال المهام القتالية.

المواصفات الفنية

طول السبطانة (الماسورة): 74 سم
الطول: 134 سم
الارتفاع: 19 سم
العرض: 6 سم
الوزن: 8 كغ
سعة المخزن: 5 طلقات
المدى: 1800 متر
سرعة الطلقات عند فوهة الماسورة: 900 متر/ ثانية
ولفت الموقع إلى أن البندقية مصممة بـ "بيكاتنلي" على الجزء العلوي يسمح بإضافة أجهزة رؤية نهارية أو ليلية حسب الحاجة إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنظمة تصويب متطورة لزيادة دقة الإصابة.
© Sputnik"إيه إس"... بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة
إيه إس... بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
"إيه إس"... بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة
© Sputnik
