"إس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"إس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي
"إس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي
سبوتنيك عربي
تطوّر روسيا بنادق قنص متنوعة تجمع بين قوة الإطلاق ودقة التصويب ومرونة الاستخدام بصورة تمكّن القناص من المناورة والتخفي خلال تنفيذ مهامه القتالية ضد العدو. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
تطوّر روسيا بنادق قنص متنوعة تجمع بين قوة الإطلاق ودقة التصويب ومرونة الاستخدام بصورة تمكّن القناص من المناورة والتخفي خلال تنفيذ مهامه القتالية ضد العدو.
وبينما توجد طرازات تم تطويرها بحجم كبير لزيادة قوتها وثباتها، فإن روسيا طوّرت أنواعا أخرى من البنادق القابلة للطي، التي يمكن استخدامها في مهام نوعية تحتاج إلى مستويات عالية من التخفي سواء قبل تنفيذ المهمة أو حتى خلالها.
جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام
28 نوفمبر 2024, 14:57 GMT
ويشمل ذلك بندقية "إس في دي إس"، التي تجمع بين خفة الوزن وصغر الحجم ودقة الأداء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.

أبرز المواصفات الفنية

العيار: 7.62 * 54 مم.
الوزن بأجهزة الرؤية: 4.7 كغ.
مدى التصويب: 1200 متر.
سعة المخزن: 10 طلقات.
ويطلق على هذه البندقية الروسية اسم "دراغنوف" وهي مزودة بأخمص قابل للطي يساعد في زيادة قدرة القناص على التحكم بالسلاح خلال الإطلاق سواء ضد الأفراد أو أي أهداف أخرى.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
11 يونيو 2024, 06:40 GMT
وتختلف هذه البندقية عن بنادق القنص الأخرى في أنها مصممة بنظام دفع نصف آلي يسمح لها بالتعمير ذاتيا، ما يوفر الوقت على القناص خلال الاشتباك مع العدو في نطاق تغطيتها.
كما يمكن لهذه البندقية استخدام أنواع مختلفة من الذخائر، وفقا لطبيعة المهمة والهدف المراد إصابته ويشمل ذلك الطلقات الحارقة والخارقة.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية
17 مايو 2024, 16:23 GMT

وبحسب الموقع، فإن هذه البندقية تتميز بسهولة الاستخدام والصيانة، كما أنها مصممة بطريقة تسمح بتزويدها بأنظمة رؤية نهارية أو ليلية، حسب الحاجة.

وإضافة إلى مواصفاتها النظرية، فإن هذه البندقية تم اختبارها في حروب حقيقية حول العالم وأثبتت كفاءتها واعتماديتها في ميادين القتال، كما أن قابليتها للطي تجعلها سلاحا مثاليا للمظليين وجميع وحدات التدخل السريع.
