"إس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي
"إس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي
تطوّر روسيا بنادق قنص متنوعة تجمع بين قوة الإطلاق ودقة التصويب ومرونة الاستخدام بصورة تمكّن القناص من المناورة والتخفي خلال تنفيذ مهامه القتالية ضد العدو.
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وبينما توجد طرازات تم تطويرها بحجم كبير لزيادة قوتها وثباتها، فإن روسيا طوّرت أنواعا أخرى من البنادق القابلة للطي، التي يمكن استخدامها في مهام نوعية تحتاج إلى مستويات عالية من التخفي سواء قبل تنفيذ المهمة أو حتى خلالها.ويشمل ذلك بندقية "إس في دي إس"، التي تجمع بين خفة الوزن وصغر الحجم ودقة الأداء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.أبرز المواصفات الفنيةويطلق على هذه البندقية الروسية اسم "دراغنوف" وهي مزودة بأخمص قابل للطي يساعد في زيادة قدرة القناص على التحكم بالسلاح خلال الإطلاق سواء ضد الأفراد أو أي أهداف أخرى.وتختلف هذه البندقية عن بنادق القنص الأخرى في أنها مصممة بنظام دفع نصف آلي يسمح لها بالتعمير ذاتيا، ما يوفر الوقت على القناص خلال الاشتباك مع العدو في نطاق تغطيتها.كما يمكن لهذه البندقية استخدام أنواع مختلفة من الذخائر، وفقا لطبيعة المهمة والهدف المراد إصابته ويشمل ذلك الطلقات الحارقة والخارقة.وإضافة إلى مواصفاتها النظرية، فإن هذه البندقية تم اختبارها في حروب حقيقية حول العالم وأثبتت كفاءتها واعتماديتها في ميادين القتال، كما أن قابليتها للطي تجعلها سلاحا مثاليا للمظليين وجميع وحدات التدخل السريع.
تطوّر روسيا بنادق قنص متنوعة تجمع بين قوة الإطلاق ودقة التصويب ومرونة الاستخدام بصورة تمكّن القناص من المناورة والتخفي خلال تنفيذ مهامه القتالية ضد العدو.
وبينما توجد طرازات تم تطويرها بحجم كبير لزيادة قوتها وثباتها، فإن روسيا طوّرت أنواعا أخرى من البنادق
القابلة للطي، التي يمكن استخدامها في مهام نوعية تحتاج إلى مستويات عالية من التخفي سواء قبل تنفيذ المهمة أو حتى خلالها.
ويشمل ذلك بندقية "إس في دي إس"، التي تجمع بين خفة الوزن وصغر الحجم ودقة الأداء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
الوزن بأجهزة الرؤية: 4.7 كغ.
ويطلق على هذه البندقية الروسية اسم "دراغنوف" وهي مزودة بأخمص قابل للطي يساعد في زيادة قدرة القناص
على التحكم بالسلاح خلال الإطلاق سواء ضد الأفراد أو أي أهداف أخرى.
وتختلف هذه البندقية عن بنادق القنص الأخرى في أنها مصممة بنظام دفع نصف آلي يسمح لها بالتعمير ذاتيا، ما يوفر الوقت على القناص خلال الاشتباك مع العدو في نطاق تغطيتها.
كما يمكن لهذه البندقية استخدام أنواع مختلفة من الذخائر، وفقا لطبيعة المهمة والهدف المراد إصابته ويشمل ذلك الطلقات الحارقة والخارقة.
وبحسب الموقع، فإن هذه البندقية تتميز بسهولة الاستخدام والصيانة، كما أنها مصممة بطريقة تسمح بتزويدها بأنظمة رؤية نهارية أو ليلية، حسب الحاجة.
وإضافة إلى مواصفاتها النظرية، فإن هذه البندقية تم اختبارها في حروب حقيقية حول العالم وأثبتت كفاءتها واعتماديتها في ميادين القتال، كما أن قابليتها للطي تجعلها سلاحا مثاليا للمظليين وجميع وحدات التدخل السريع.