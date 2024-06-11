https://sarabic.ae/20240611/أو-تي-إس-3-بندقية-قنص-روسية-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1089731421.html
"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية وبنادق القنص، التي تصنف ضمن أخطر البنادق في العالم ويشمل ذلك البندقية "أو تي إس-30". 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T06:40+0000
2024-06-11T06:40+0000
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وتستخدم "أو تي إس-30" نوعين من الطلقات، ويمكن استخدامها في قنص الجنود في المواقع المفتوحة أو الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص أو حتى داخل مركبات خفيفة التدريع، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن بندقية "أو تي إس-30" لها نسخة مصممة بنظام التعمير الذاتي الذي يسهم في زيادة سرعة إطلاق النار.كما أن البندقية مزودة بنظام رؤية وحامل قابل للطي، إضافة إلى مانع لهب يكون له دور مهم في إخفاء اللهب الناتج عن إطلاق النار وبالتالي زيادة قدرة القناص على التخفي أثناء تنفيذ عمليات القنص.كما أوضح الموقع أن البندقية "أو تي إس-30" مصممة لتقليل معدلات الارتداد بصورة كبيرة خلال إطلاق النار وهو ما يزيد من دقة البندقية في إصابة أهدافها.
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أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية وبنادق القنص، التي تصنف ضمن أخطر البنادق في العالم ويشمل ذلك البندقية "أو تي إس-30".
وتستخدم "أو تي إس-30" نوعين من الطلقات، ويمكن استخدامها في قنص الجنود في المواقع المفتوحة أو الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص أو حتى داخل مركبات خفيفة التدريع، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
عيار الطلقات: (7.62 * 51 مم) / (7.62 * 54 مم).
الوزن دون ذخيرة: 6.1 إلى 6.5 كغ (حسب نوع أجهزة الرؤية).
ولفت الموقع إلى أن بندقية "أو تي إس-30" لها نسخة مصممة بنظام التعمير الذاتي
الذي يسهم في زيادة سرعة إطلاق النار.
كما أن البندقية مزودة بنظام رؤية وحامل قابل للطي، إضافة إلى مانع لهب يكون له دور مهم في إخفاء اللهب الناتج عن إطلاق النار وبالتالي زيادة قدرة القناص على التخفي أثناء تنفيذ عمليات القنص.
كما أوضح الموقع أن البندقية "أو تي إس-30" مصممة لتقليل معدلات الارتداد بصورة كبيرة خلال إطلاق النار
وهو ما يزيد من دقة البندقية في إصابة أهدافها.