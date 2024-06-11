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روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
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09:26 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية وبنادق القنص، التي تصنف ضمن أخطر البنادق في العالم ويشمل ذلك البندقية "أو تي إس-30". 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T06:40+0000
2024-06-11T06:40+0000
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وتستخدم "أو تي إس-30" نوعين من الطلقات، ويمكن استخدامها في قنص الجنود في المواقع المفتوحة أو الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص أو حتى داخل مركبات خفيفة التدريع، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن بندقية "أو تي إس-30" لها نسخة مصممة بنظام التعمير الذاتي الذي يسهم في زيادة سرعة إطلاق النار.كما أن البندقية مزودة بنظام رؤية وحامل قابل للطي، إضافة إلى مانع لهب يكون له دور مهم في إخفاء اللهب الناتج عن إطلاق النار وبالتالي زيادة قدرة القناص على التخفي أثناء تنفيذ عمليات القنص.كما أوضح الموقع أن البندقية "أو تي إس-30" مصممة لتقليل معدلات الارتداد بصورة كبيرة خلال إطلاق النار وهو ما يزيد من دقة البندقية في إصابة أهدافها.
https://sarabic.ae/20240528/معلومات-عن-بندقية-القنص-التي-تستخدمها-الفصائل-الفلسطينية-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1089278598.html
https://sarabic.ae/20240517/أستارتا-بندقية-قنص-روسية-دقتها-4-أضعاف-البنادق-الأمريكية-1088941235.html
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"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات

06:40 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Alaa El-Moteryبندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من البنادق الهجومية وبنادق القنص، التي تصنف ضمن أخطر البنادق في العالم ويشمل ذلك البندقية "أو تي إس-30".
وتستخدم "أو تي إس-30" نوعين من الطلقات، ويمكن استخدامها في قنص الجنود في المواقع المفتوحة أو الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص أو حتى داخل مركبات خفيفة التدريع، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
معلومات عن بندقية القنص التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي
28 مايو, 11:53 GMT

المواصفات الفنية

عيار الطلقات: (7.62 * 51 مم) / (7.62 * 54 مم).
المدى المؤثر: 600 متر.
الوزن دون ذخيرة: 6.1 إلى 6.5 كغ (حسب نوع أجهزة الرؤية).
الطول: 98 سم.
سعة المخزن: 10 طلقات.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
"أستارتا".. بندقية قنص روسية دقتها 4 أضعاف البنادق الأمريكية
17 مايو, 16:23 GMT
ولفت الموقع إلى أن بندقية "أو تي إس-30" لها نسخة مصممة بنظام التعمير الذاتي الذي يسهم في زيادة سرعة إطلاق النار.
كما أن البندقية مزودة بنظام رؤية وحامل قابل للطي، إضافة إلى مانع لهب يكون له دور مهم في إخفاء اللهب الناتج عن إطلاق النار وبالتالي زيادة قدرة القناص على التخفي أثناء تنفيذ عمليات القنص.
كما أوضح الموقع أن البندقية "أو تي إس-30" مصممة لتقليل معدلات الارتداد بصورة كبيرة خلال إطلاق النار وهو ما يزيد من دقة البندقية في إصابة أهدافها.
© Sputnik"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
دي إكس إل - 5... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
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