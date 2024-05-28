معلومات عن بندقية القنص التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي

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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240528/معلومات-عن-بندقية-القنص-التي-تستخدمها-الفصائل-الفلسطينية-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1089278598.html
معلومات عن بندقية القنص التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي
معلومات عن بندقية القنص التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أصبح سلاح القناصة أحد أخطر الأسلحة التي تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية للتصدي للقوات الإسرائيلية التي تتوغل داخل قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T11:53+0000
2024-05-28T11:53+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
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وتظهر بنادق القنص في العديد من الصورة ومقاطع الفيديو المتداولة للمقاومة الفلسطينية في غزة، ومنها مقطع فيديو نشرته صفحة "الصين بالعربية"، قالت إنه يرصد استعدادات لتنفيذ إحدى عمليات القنص لجنود إسرائيليين في القطاع.وتعلن "حماس" عن تنفيذ عمليات قنص باستخدام بنادق "الغول"، التي طورتها بمنشآت خاصة داخل قطاع غزة.ويشير تقرير لموقع "أرمي ريكوغنيش" الأمريكي إلى أن بندقية "الغول" هي نسخة محلية فلسطينية تم تطويرها من بندقية القنص الإيرانية "إيه إم - 50 صياد"، التي تستخدم طلقات عيار (12.7 * 99 ملم)، ويصل طولها إلى 1.5 متر، ويمكنها إصابة أهدافها في مدى مؤثر يصل إلى 1500 متر.وأوضح الموقع أن البندقية الإيرانية "إيه إم - 50 صياد" هي في الأصل، نسخة من البندقية النمساوية "إتش إس - 50"، التي تستخدم ذات العيار من الطلقات، وحصلت عليها إيران في السابق واستنسختها محليا.ورغم أن النسختين النمساوية والإيرانية تستخدمان طلقات عيار (12.7 * 99 ملم)، إلا أن بندقية "الغول" التي تم تطويرها في فلسطين تستخدم طلقات أكبر، عيار 14.5 ملم، حسبما ذكر موقع "ديفينس سيكيورت آسيا".ويعني ذلك أن النسخة الفلسطينية من البندقية مصممة لاستخدام طلقات أكثر قدرة على اختراق الدروع الخفيفة والأهداف الأخرى غير المدرعة."إم - 99" الصينيةخلال حرب غزة، ظهرت أنواع أخرى من بنادق القنص، منها بندقية القنص الصينية "إم - 99"، التي تشير تقارير إلى أنها ربما وصلت إلى غزة بطريقة غير مباشرة.ويقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي إن هذه البندقية مصممة لاختراق المركبات المدرعة، التي تقع داخل المدى المؤثر للبندقية.ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن خسائره البشرية من جنود وضباط تجاوزت 3 آلاف و600 فرد، إضافة إلى مقتل نحو 1200 فرد خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
https://sarabic.ae/20231119/ما-مواصفات-بندقية-إم---99-التي-شوهدت-بحوزة-قناص-القسام-في-غزة-1083287276.html
https://sarabic.ae/20231023/القدرات-العسكرية-لـحماس-في-مواجهة-الجيش-الإسرائيلي-1082377258.html
https://sarabic.ae/20240305/بعد-الكشف-عن-قصة-الثعلب-الروسي-معلومات-عن-بعض-بنادق-القنص-الروسية-الخارقة-1086698422.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

معلومات عن بندقية القنص التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي

11:53 GMT 28.05.2024
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV / الانتقال إلى بنك الصوربندقية قنص روسية من العيار الثقيل
بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصبح سلاح القناصة أحد أخطر الأسلحة التي تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية للتصدي للقوات الإسرائيلية التي تتوغل داخل قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتظهر بنادق القنص في العديد من الصورة ومقاطع الفيديو المتداولة للمقاومة الفلسطينية في غزة، ومنها مقطع فيديو نشرته صفحة "الصين بالعربية"، قالت إنه يرصد استعدادات لتنفيذ إحدى عمليات القنص لجنود إسرائيليين في القطاع.
بندقية قنص صينية عيار (12.7 * 108 ملم) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
ما هي مواصفات بندقية القنص "إم - 99" التي ظهرت بحوزة "قناص القسام" في غزة؟
19 نوفمبر 2023, 11:39 GMT
وتعلن "حماس" عن تنفيذ عمليات قنص باستخدام بنادق "الغول"، التي طورتها بمنشآت خاصة داخل قطاع غزة.
ويشير تقرير لموقع "أرمي ريكوغنيش" الأمريكي إلى أن بندقية "الغول" هي نسخة محلية فلسطينية تم تطويرها من بندقية القنص الإيرانية "إيه إم - 50 صياد"، التي تستخدم طلقات عيار (12.7 * 99 ملم)، ويصل طولها إلى 1.5 متر، ويمكنها إصابة أهدافها في مدى مؤثر يصل إلى 1500 متر.
وأوضح الموقع أن البندقية الإيرانية "إيه إم - 50 صياد" هي في الأصل، نسخة من البندقية النمساوية "إتش إس - 50"، التي تستخدم ذات العيار من الطلقات، وحصلت عليها إيران في السابق واستنسختها محليا.
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
23 أكتوبر 2023, 20:45 GMT
ورغم أن النسختين النمساوية والإيرانية تستخدمان طلقات عيار (12.7 * 99 ملم)، إلا أن بندقية "الغول" التي تم تطويرها في فلسطين تستخدم طلقات أكبر، عيار 14.5 ملم، حسبما ذكر موقع "ديفينس سيكيورت آسيا".
ويعني ذلك أن النسخة الفلسطينية من البندقية مصممة لاستخدام طلقات أكثر قدرة على اختراق الدروع الخفيفة والأهداف الأخرى غير المدرعة.

"إم - 99" الصينية

خلال حرب غزة، ظهرت أنواع أخرى من بنادق القنص، منها بندقية القنص الصينية "إم - 99"، التي تشير تقارير إلى أنها ربما وصلت إلى غزة بطريقة غير مباشرة.
بندقية قنص روسية طراز لابيف دي إكس إل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
بعد الكشف عن قصة "الثعلب" الروسي.. معلومات عن بعض بنادق القنص الروسية الخارقة
5 مارس, 19:52 GMT
ويقول موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي إن هذه البندقية مصممة لاختراق المركبات المدرعة، التي تقع داخل المدى المؤثر للبندقية.
ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن خسائره البشرية من جنود وضباط تجاوزت 3 آلاف و600 فرد، إضافة إلى مقتل نحو 1200 فرد خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في أكتوبر الماضي.
© Sputnikإس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
إس في - 99... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
إس في - 99"... بندقية قنص صامتة للقوات الخاصة
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