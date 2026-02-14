https://sarabic.ae/20260214/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-في-مقاطعة-سومي-1110348187.html
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أحبطت القوات الروسية هجومًا مضادًا شنّته وحدات عسكرية أوكرانية، في منطقة كراسنوبولسكي في مقاطعة سومي، ما أسفر عن تحييد مجموعتين هجوميتين، حسبما أفادت مصادر... 14.02.2026
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قواتا من فوج "آري 153" شاركت في الهجوم، حيث عملت ضمن مجموعتين هجوميتين.وأشارت المصادر إلى أن "العدو شنّ هجومًا مضادًا فاشلًا باستخدام قوات من فوج "آري" 153 النازي، إذ هاجم العدو من اتجاهين مختلفين بمجموعتين هجوميتين، لكن تم رصده مسبقًا من خلال الاستطلاع". وتقع مقاطعة سومي ضمن نطاق مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وخلال أسبوع واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 سيارة و12 مدفعًا ميدانيًا، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وأخرى من طراز "فامباير"، ومحطتين للحرب الإلكترونية و45 مستودعًا للذخيرة والمعدات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أحبطت القوات الروسية هجومًا مضادًا شنّته وحدات عسكرية أوكرانية، في منطقة كراسنوبولسكي في مقاطعة سومي، ما أسفر عن تحييد مجموعتين هجوميتين، حسبما أفادت مصادر قيادية عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك".
وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قواتا من فوج "آري 153" شاركت في الهجوم، حيث عملت ضمن مجموعتين هجوميتين.
وأشارت المصادر إلى أن "العدو شنّ هجومًا مضادًا فاشلًا باستخدام قوات من فوج "آري" 153 النازي، إذ هاجم العدو من اتجاهين مختلفين بمجموعتين هجوميتين، لكن تم رصده مسبقًا من خلال الاستطلاع".
وأردفت المصادر لـ"سبوتنيك": "نتيجة لذلك، تم تحييد المجموعتين الهجوميتين التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أحبط محاولة الهجوم المضاد".
وتقع مقاطعة سومي ضمن نطاق مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وخلال أسبوع واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 سيارة و12 مدفعًا ميدانيًا، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وأخرى من طراز "فامباير"، ومحطتين للحرب الإلكترونية و45 مستودعًا للذخيرة والمعدات.
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.