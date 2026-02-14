القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260214/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-في-مقاطعة-سومي-1110348187.html
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أحبطت القوات الروسية هجومًا مضادًا شنّته وحدات عسكرية أوكرانية، في منطقة كراسنوبولسكي في مقاطعة سومي، ما أسفر عن تحييد مجموعتين هجوميتين، حسبما أفادت مصادر... 14.02.2026
2026-02-14T04:44+0000
2026-02-14T04:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936322_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_4adbe55dacd1de0706ba2d248805b802.jpg
وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قواتا من فوج "آري 153" شاركت في الهجوم، حيث عملت ضمن مجموعتين هجوميتين.وأشارت المصادر إلى أن "العدو شنّ هجومًا مضادًا فاشلًا باستخدام قوات من فوج "آري" 153 النازي، إذ هاجم العدو من اتجاهين مختلفين بمجموعتين هجوميتين، لكن تم رصده مسبقًا من خلال الاستطلاع". وتقع مقاطعة سومي ضمن نطاق مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وخلال أسبوع واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 سيارة و12 مدفعًا ميدانيًا، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وأخرى من طراز "فامباير"، ومحطتين للحرب الإلكترونية و45 مستودعًا للذخيرة والمعدات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تحيد-عناصر-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر---وزارة-الدفاع-1110312000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936322_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_0e0bce8dbd372f3e432b2f83cb819a52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي

04:44 GMT 14.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أحبطت القوات الروسية هجومًا مضادًا شنّته وحدات عسكرية أوكرانية، في منطقة كراسنوبولسكي في مقاطعة سومي، ما أسفر عن تحييد مجموعتين هجوميتين، حسبما أفادت مصادر قيادية عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك".
وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قواتا من فوج "آري 153" شاركت في الهجوم، حيث عملت ضمن مجموعتين هجوميتين.
وأشارت المصادر إلى أن "العدو شنّ هجومًا مضادًا فاشلًا باستخدام قوات من فوج "آري" 153 النازي، إذ هاجم العدو من اتجاهين مختلفين بمجموعتين هجوميتين، لكن تم رصده مسبقًا من خلال الاستطلاع".

وأردفت المصادر لـ"سبوتنيك": "نتيجة لذلك، تم تحييد المجموعتين الهجوميتين التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أحبط محاولة الهجوم المضاد".

القوات الروسية دمرت بضربة من منظومة إسكندر 20 شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحيد عسكريين أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
أمس, 03:16 GMT
وتقع مقاطعة سومي ضمن نطاق مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وخلال أسبوع واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 سيارة و12 مدفعًا ميدانيًا، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وأخرى من طراز "فامباير"، ومحطتين للحرب الإلكترونية و45 مستودعًا للذخيرة والمعدات.
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
