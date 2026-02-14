https://sarabic.ae/20260214/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-في-مقاطعة-سومي-1110348187.html

القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي

القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أحبطت القوات الروسية هجومًا مضادًا شنّته وحدات عسكرية أوكرانية، في منطقة كراسنوبولسكي في مقاطعة سومي، ما أسفر عن تحييد مجموعتين هجوميتين، حسبما أفادت مصادر... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T04:44+0000

2026-02-14T04:44+0000

2026-02-14T04:44+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936322_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_4adbe55dacd1de0706ba2d248805b802.jpg

وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قواتا من فوج "آري 153" شاركت في الهجوم، حيث عملت ضمن مجموعتين هجوميتين.وأشارت المصادر إلى أن "العدو شنّ هجومًا مضادًا فاشلًا باستخدام قوات من فوج "آري" 153 النازي، إذ هاجم العدو من اتجاهين مختلفين بمجموعتين هجوميتين، لكن تم رصده مسبقًا من خلال الاستطلاع". وتقع مقاطعة سومي ضمن نطاق مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وخلال أسبوع واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 سيارة و12 مدفعًا ميدانيًا، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وأخرى من طراز "فامباير"، ومحطتين للحرب الإلكترونية و45 مستودعًا للذخيرة والمعدات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو

https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تحيد-عناصر-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر---وزارة-الدفاع-1110312000.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري