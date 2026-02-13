القوات الروسية تحيد عناصر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تحيد-عناصر-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر---وزارة-الدفاع-1110312000.html
القوات الروسية تحيد عناصر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحيد عناصر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين في إيفانوفو دمرت عناصر القوات الأوكرانية في ملاجئ على الضفة اليمنى... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T03:16+0000
2026-02-13T03:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105496485_0:0:630:355_1920x0_80_0_0_2e62c830c9f7306a98e738cc4e6e3359.png
وجاء في بيان الوزارة: "وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لتشكيل الحرس في القوات البرمائية الإيفانوفية، ضمن مجموعة القوات 'دنيبر'، تعمل على مدار الساعة لتدمير العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون... تلقت أطقم الطائرات المسيرة الأمر بتدمير الأهداف المكتشفة. وقد نجح مشغلو الطائرات المسيرة في ضرب وتدمير جميع الأهداف المكتشفة".وأكد البيان أن وحدات الطائرات الهجومية المسيرة توجه ضربات نارية دقيقة ضد القوات الأوكرانية، مدمرة المعدات والجنود والمواقع المحصنة للعدو، مما يمنعهم من إيصال الإمدادات إلى خط التماس الذي يمر في مجرى النهر.وأضاف: "وحداتنا تهاجم على مدار الساعة القوى البشرية للعدو والمعدات المدرعة ووحدات المدفعية الهاون. كما نقوم بمطاردة نشطة للطائرات المسيرة المعادية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260212/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-ضد-مراكز-الطاقة-والصناعة-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1110282314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105496485_35:0:630:446_1920x0_80_0_0_2d8426bb8af1c0a7e199ebecaaeb6d90.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحيد عناصر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع

03:16 GMT 13.02.2026
© Photo / Russian Ministry of Defenseالقوات الروسية دمرت بضربة من منظومة "إسكندر" 20 شاحنة
القوات الروسية دمرت بضربة من منظومة إسكندر 20 شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين في إيفانوفو دمرت عناصر القوات الأوكرانية في ملاجئ على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الوزارة: "وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لتشكيل الحرس في القوات البرمائية الإيفانوفية، ضمن مجموعة القوات 'دنيبر'، تعمل على مدار الساعة لتدمير العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون... تلقت أطقم الطائرات المسيرة الأمر بتدمير الأهداف المكتشفة. وقد نجح مشغلو الطائرات المسيرة في ضرب وتدمير جميع الأهداف المكتشفة".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
أمس, 09:16 GMT
وأكد البيان أن وحدات الطائرات الهجومية المسيرة توجه ضربات نارية دقيقة ضد القوات الأوكرانية، مدمرة المعدات والجنود والمواقع المحصنة للعدو، مما يمنعهم من إيصال الإمدادات إلى خط التماس الذي يمر في مجرى النهر.
وقال مشغل طائرة مسيرة، يحمل الاسم الرمزي "تيسيوس": "طائراتنا تطير عبر الألياف البصرية، وهذا يمنحنا ميزة هائلة على العدو. فهي لا تخشى التشويش الإلكتروني، وبفضل ذلك نضرب بدقة".
وأضاف: "وحداتنا تهاجم على مدار الساعة القوى البشرية للعدو والمعدات المدرعة ووحدات المدفعية الهاون. كما نقوم بمطاردة نشطة للطائرات المسيرة المعادية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
