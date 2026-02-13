https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تحيد-عناصر-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر---وزارة-الدفاع-1110312000.html
القوات الروسية تحيد عناصر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين في إيفانوفو دمرت عناصر القوات الأوكرانية في ملاجئ على الضفة اليمنى... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T03:16+0000
2026-02-13T03:16+0000
2026-02-13T03:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105496485_0:0:630:355_1920x0_80_0_0_2e62c830c9f7306a98e738cc4e6e3359.png
وجاء في بيان الوزارة: "وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لتشكيل الحرس في القوات البرمائية الإيفانوفية، ضمن مجموعة القوات 'دنيبر'، تعمل على مدار الساعة لتدمير العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون... تلقت أطقم الطائرات المسيرة الأمر بتدمير الأهداف المكتشفة. وقد نجح مشغلو الطائرات المسيرة في ضرب وتدمير جميع الأهداف المكتشفة".وأكد البيان أن وحدات الطائرات الهجومية المسيرة توجه ضربات نارية دقيقة ضد القوات الأوكرانية، مدمرة المعدات والجنود والمواقع المحصنة للعدو، مما يمنعهم من إيصال الإمدادات إلى خط التماس الذي يمر في مجرى النهر.وأضاف: "وحداتنا تهاجم على مدار الساعة القوى البشرية للعدو والمعدات المدرعة ووحدات المدفعية الهاون. كما نقوم بمطاردة نشطة للطائرات المسيرة المعادية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105496485_35:0:630:446_1920x0_80_0_0_2d8426bb8af1c0a7e199ebecaaeb6d90.png
القوات الروسية تحيد عناصر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
وجاء في بيان الوزارة: "وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لتشكيل الحرس في القوات البرمائية الإيفانوفية، ضمن مجموعة القوات 'دنيبر'، تعمل على مدار الساعة لتدمير العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون... تلقت أطقم الطائرات المسيرة الأمر بتدمير الأهداف المكتشفة. وقد نجح مشغلو الطائرات المسيرة في ضرب وتدمير جميع الأهداف المكتشفة".
وأكد البيان أن وحدات الطائرات الهجومية المسيرة توجه ضربات نارية دقيقة ضد القوات الأوكرانية، مدمرة المعدات والجنود والمواقع المحصنة للعدو، مما يمنعهم من إيصال الإمدادات إلى خط التماس الذي يمر في مجرى النهر.
وقال مشغل طائرة مسيرة، يحمل الاسم الرمزي "تيسيوس": "طائراتنا تطير عبر الألياف البصرية، وهذا يمنحنا ميزة هائلة على العدو. فهي لا تخشى التشويش الإلكتروني، وبفضل ذلك نضرب بدقة".
وأضاف: "وحداتنا تهاجم على مدار الساعة القوى البشرية للعدو والمعدات المدرعة ووحدات المدفعية الهاون. كما نقوم بمطاردة نشطة للطائرات المسيرة المعادية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.