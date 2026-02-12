https://sarabic.ae/20260212/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-جماعية-ضد-مراكز-الطاقة-والصناعة-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1110282314.html

القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز الطاقة الداعمة لعملها، بضربة واسعة النطاق، باستخدام أسلحة متناهية...

وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق، الليلة الماضية، باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات مسيرة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تدعمها، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 315 عسكريا، ودبابة "ليوبارد" ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 12 مستودعا للذخيرة والعتاد".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 صواريخ مجنحة بعيدة المدى من طراز "فلامينغو" و6 قنابل موجّهة و8 صواريخ "هيمارس" و211 طائرة مسيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

