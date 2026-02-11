https://sarabic.ae/20260211/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-منطقة-العملية-الخاصة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع-1110243013.html

القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية الخاصة وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حسنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T09:17+0000

2026-02-11T09:17+0000

2026-02-11T09:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأردف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 380عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 315 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 160عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير أربعة مستودعات للأصول المادية".

