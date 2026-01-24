https://sarabic.ae/20260124/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1109580165.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية... 24.01.2026

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 145 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوغ، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".وأردف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 صواريخ "هيمارس"، 137 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

