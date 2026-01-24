https://sarabic.ae/20260124/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1109580165.html
الجيش الروسي يحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية...
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 145 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوغ، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".وأردف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 صواريخ "هيمارس"، 137 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
09:09 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 09:21 GMT 24.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 145 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".
وأضافت الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة (الماضية)، هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية، التي توفرعملياتها وتدعمها، والبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للمركبات الجوية المسيرة البعيدة المدى في المناطق الغربية من أوكرانيا"، ووأشارت الوزارة إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوغ، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 445 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأردف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 صواريخ "هيمارس"، 137 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.