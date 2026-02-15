القوات الروسية تدمر 68 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً يوم 14 شباط/فبراير إلى الساعة 7:00 صباحاً يوم 15 شباط/فبراير، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت الوزارة: "تم تدمير الطائرات فوق بحر آزوف، وأراضي إقليم كراسنودار وجمهورية القرم، ومقاطعتي كورسك، وستافروبول، وفوق البحر الأسود".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
الأخبار
04:31 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 15.02.2026)
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً يوم 14 شباط/فبراير إلى الساعة 7:00 صباحاً يوم 15 شباط/فبراير، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت الوزارة: "تم تدمير الطائرات فوق بحر آزوف، وأراضي إقليم كراسنودار وجمهورية القرم، ومقاطعتي كورسك، وستافروبول، وفوق البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة والنقل الداعمة لعمليات قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
أمس, 09:53 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
