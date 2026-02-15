https://sarabic.ae/20260215/القوات-الروسية-تدمر-68-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110375462.html
القوات الروسية تدمر 68 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم في مقاطعة سومي
04:31 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 15.02.2026)
