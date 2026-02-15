رئيس أركان الجيش الروسي: بوتين يوعز بمهمة دحر قوات كييف في كراسنوارميسك ودميتروف

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وأعلن غيراسيموف، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، قد أوعز بمهمة دحر وحدات العدو شرق كراسنوارميسك وديميتروف.توسيع المنطقة الحدودية العازلةوأعلن غيراسيموف، أن مجموعة قوات "الشمال" تواصل توسيع نطاق سيطرتها الأمنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركوف.وأعلن غيراسيموف، أن "القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر فبراير/ شباط الجاري، على الرغم من الظروف الشتوية القاسية".دور مفصلي للطائرات المسيرةوأردف غيراسيموف، أن وحدات القوات المسلحة الروسية تستخدم الطائرات المسيّرة بمعدل ضعف ما يستخدمه العدو. وأشار غيراسيموف إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تركز بشكل أساسي على تشكيل وحدات إضافية من الأنظمة غير المأهولة وزيادة عدد طائرات الهجوم المسيّرة.وأضاف: "تدور أشد المعارك ضراوةً في منطقة مجموعة قوات "المركز" التي تتقدم قواتها باتجاه دوبروبيليا، فيما تواصل قوات المجموعة "دنيبر" تقدمها على محور زابوروجيه". وخلال عمله في مركز القيادة، استمع الفريق أول فاليري غيراسيموف إلى تقرير من الفريق فاليري سولودتشوك، قائد مجموعة القوات "المركز"، حول الوضع الراهن في منطقة مسؤولية المجموعة، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات وغيرهم من المسؤولين حول نتائج العمليات القتالية.وفي ختام الجولة، قدم الفريق أول فاليري غيراسيموف أوسمة الدولة لأبرز أفراد الخدمة، وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم التي أبدوها خلال العمليات العسكرية.القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
تفقد فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "المركز".
وأعلن غيراسيموف، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، قد أوعز بمهمة دحر وحدات العدو شرق كراسنوارميسك وديميتروف.

وقال غيراسيموف في مقطع فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية: خلال تقريره إلى القائد الأعلى في الأول من ديسمبر/كانون الأول بشأن تحرير كراسنوارميسك، أشار القائد الأعلى إلى مهمة دحر وحدات العدو في المناطق الواقعة شرق كراسنوارميسك وفي ديميتروف، وكلف بها.

توسيع المنطقة الحدودية العازلة

وأعلن غيراسيموف، أن مجموعة قوات "الشمال" تواصل توسيع نطاق سيطرتها الأمنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركوف.
وقال غيراسيموف: تواصل مجموعة قوات الشمال توسيع نطاق سيطرتها الأمنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركوف.
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز أبرامز في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يزج بجنود دون "دافع أو تدريب" على محور سومي
04:39 GMT
وأعلن غيراسيموف، أن "القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر فبراير/ شباط الجاري، على الرغم من الظروف الشتوية القاسية".

دور مفصلي للطائرات المسيرة

وأردف غيراسيموف، أن وحدات القوات المسلحة الروسية تستخدم الطائرات المسيّرة بمعدل ضعف ما يستخدمه العدو.
وأشار غيراسيموف إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تركز بشكل أساسي على تشكيل وحدات إضافية من الأنظمة غير المأهولة وزيادة عدد طائرات الهجوم المسيّرة.
وقال غيراسيموف: في الوقت نفسه، تستخدم وحدات المجموعة المشتركة للقوات الطائرات المسيّرة بمعدل ضعف ما يستخدمه العدو.
وأضاف: "تدور أشد المعارك ضراوةً في منطقة مجموعة قوات "المركز" التي تتقدم قواتها باتجاه دوبروبيليا، فيما تواصل قوات المجموعة "دنيبر" تقدمها على محور زابوروجيه".
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة والنقل الداعمة لعمليات قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
أمس, 09:53 GMT
وخلال عمله في مركز القيادة، استمع الفريق أول فاليري غيراسيموف إلى تقرير من الفريق فاليري سولودتشوك، قائد مجموعة القوات "المركز"، حول الوضع الراهن في منطقة مسؤولية المجموعة، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات وغيرهم من المسؤولين حول نتائج العمليات القتالية.

وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الأركان العامة بنجاحات مجموعة القوات المركزية في تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وحدد أهدافًا للعمليات المستقبلية.

وفي ختام الجولة، قدم الفريق أول فاليري غيراسيموف أوسمة الدولة لأبرز أفراد الخدمة، وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم التي أبدوها خلال العمليات العسكرية.
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
