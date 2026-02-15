https://sarabic.ae/20260215/رئيس-أركان-الجيش-الروسي-بوتين-يوعز-بمهمة-دحر-قوات-كييف-في-كراسنوارميسك-ودميتروف--عاجل-1110376501.html

رئيس أركان الجيش الروسي: بوتين يوعز بمهمة دحر قوات كييف في كراسنوارميسك ودميتروف

رئيس أركان الجيش الروسي: بوتين يوعز بمهمة دحر قوات كييف في كراسنوارميسك ودميتروف

15.02.2026

وأعلن غيراسيموف، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، قد أوعز بمهمة دحر وحدات العدو شرق كراسنوارميسك وديميتروف.توسيع المنطقة الحدودية العازلةوأعلن غيراسيموف، أن مجموعة قوات "الشمال" تواصل توسيع نطاق سيطرتها الأمنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركوف.وأعلن غيراسيموف، أن "القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر فبراير/ شباط الجاري، على الرغم من الظروف الشتوية القاسية".دور مفصلي للطائرات المسيرةوأردف غيراسيموف، أن وحدات القوات المسلحة الروسية تستخدم الطائرات المسيّرة بمعدل ضعف ما يستخدمه العدو. وأشار غيراسيموف إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تركز بشكل أساسي على تشكيل وحدات إضافية من الأنظمة غير المأهولة وزيادة عدد طائرات الهجوم المسيّرة.وأضاف: "تدور أشد المعارك ضراوةً في منطقة مجموعة قوات "المركز" التي تتقدم قواتها باتجاه دوبروبيليا، فيما تواصل قوات المجموعة "دنيبر" تقدمها على محور زابوروجيه". وخلال عمله في مركز القيادة، استمع الفريق أول فاليري غيراسيموف إلى تقرير من الفريق فاليري سولودتشوك، قائد مجموعة القوات "المركز"، حول الوضع الراهن في منطقة مسؤولية المجموعة، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات وغيرهم من المسؤولين حول نتائج العمليات القتالية.وفي ختام الجولة، قدم الفريق أول فاليري غيراسيموف أوسمة الدولة لأبرز أفراد الخدمة، وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم التي أبدوها خلال العمليات العسكرية.القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع

