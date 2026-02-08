عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260208/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيدوروفكا-في-مقاطعة-سومي-وزارة-الدفاع-1110137017.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، حررت بلدتي سيدوروفكا التابعة لمقاطعة سومي، وغلوشوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، وحققت تقدمًا على... 08.02.2026
2026-02-08T09:44+0000
2026-02-08T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109926741_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_4ee9f35b4cb642cd473fc9c486e8c18f.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بفضل العمليات الحاسمة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة سيدوروفكا في مقاطعة سومي".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 عسكريين من أفرادها، وناقلة جند مدرعة و12 سيارة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال"، كما تم تدمير 6 مستودعات ذخيرة و5 مستودعات إمداد".وأضاف البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدة غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" اتخذت مواقع وخطوطًا محصنة، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيليتسكي وفوديانسكي وغريشينو ودوبروبيلليا وكوتوزوفكا وكوتشيريف يار وسفيتلو وسيرغييفكا وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين من أفرادها، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين ومدفعًا، على هذا المحور.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقعها على طول الجبهة الأمامية، واستهدفت قوات نظام كييف بالقرب من بلدات أرتيما ودروجكوفكا وكوندراتوفكا وكونستانتينوفكا وكراماتورسك ونيكولايبولي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية". وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين ومستودع للمعدات في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر".وجاء في البيان: "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي، والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أيضًا بأن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 42 طائرة مسيرة و27 صاروخًا من طراز "هيمارس" و3 صواريخ "نبتون" موجهة بعيدة المدى، خلال الـ24 ساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بيلاؤوسوف: القوات المسلحة الروسية بصدد استلام 310 آلاف وحدة من المعدات العسكرية في عام 2026... فيديو
https://sarabic.ae/20260208/القوات-الروسية-تدمر-22-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1110128894.html
https://sarabic.ae/20260208/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-لواء-أوكراني-في-مقاطعة-سومي-1110128609.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع

09:44 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 08.02.2026)
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع "زو-23" الروسي المضاد للطائرات
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، حررت بلدتي سيدوروفكا التابعة لمقاطعة سومي، وغلوشوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، وحققت تقدمًا على محاور أخرى.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بفضل العمليات الحاسمة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة سيدوروفكا في مقاطعة سومي".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 عسكريين من أفرادها، وناقلة جند مدرعة و12 سيارة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال"، كما تم تدمير 6 مستودعات ذخيرة و5 مستودعات إمداد".
وأضاف البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدة غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر العدو، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أكثر من 150 جنديًا و12 شاحنة صغيرة و4 مستودعات للذخيرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" اتخذت مواقع وخطوطًا محصنة، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيليتسكي وفوديانسكي وغريشينو ودوبروبيلليا وكوتوزوفكا وكوتشيريف يار وسفيتلو وسيرغييفكا وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين من أفرادها، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين ومدفعًا، على هذا المحور.
مضادات زي أو 23 الجوية التابعة لقوات الغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:32 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقعها على طول الجبهة الأمامية، واستهدفت قوات نظام كييف بالقرب من بلدات أرتيما ودروجكوفكا وكوندراتوفكا وكونستانتينوفكا وكراماتورسك ونيكولايبولي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 جنديًا، ومركبة مدرعة من طراز "كازاك"، و14 مركبة و3 مدافع ميدان كما دُمّر مستودع إمداد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين ومستودع للمعدات في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء أوكراني في مقاطعة سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
04:19 GMT
وجاء في البيان: "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي، والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أيضًا بأن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 42 طائرة مسيرة و27 صاروخًا من طراز "هيمارس" و3 صواريخ "نبتون" موجهة بعيدة المدى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بيلاؤوسوف: القوات المسلحة الروسية بصدد استلام 310 آلاف وحدة من المعدات العسكرية في عام 2026... فيديو
