القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، حررت بلدتي سيدوروفكا التابعة لمقاطعة سومي، وغلوشوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف، وحققت تقدمًا على... 08.02.2026

2026-02-08T10:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بفضل العمليات الحاسمة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة سيدوروفكا في مقاطعة سومي".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 210 عسكريين من أفرادها، وناقلة جند مدرعة و12 سيارة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال"، كما تم تدمير 6 مستودعات ذخيرة و5 مستودعات إمداد".وأضاف البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدة غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" اتخذت مواقع وخطوطًا محصنة، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيليتسكي وفوديانسكي وغريشينو ودوبروبيلليا وكوتوزوفكا وكوتشيريف يار وسفيتلو وسيرغييفكا وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين من أفرادها، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين ومدفعًا، على هذا المحور.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقعها على طول الجبهة الأمامية، واستهدفت قوات نظام كييف بالقرب من بلدات أرتيما ودروجكوفكا وكوندراتوفكا وكونستانتينوفكا وكراماتورسك ونيكولايبولي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية". وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين ومستودع للمعدات في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر".وجاء في البيان: "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي، والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أيضًا بأن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 42 طائرة مسيرة و27 صاروخًا من طراز "هيمارس" و3 صواريخ "نبتون" موجهة بعيدة المدى، خلال الـ24 ساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بيلاؤوسوف: القوات المسلحة الروسية بصدد استلام 310 آلاف وحدة من المعدات العسكرية في عام 2026... فيديو

