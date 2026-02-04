https://sarabic.ae/20260204/بيلاؤوسوف-القوات-المسلحة-الروسية-بصدد-استلام-310-آلاف-وحدة-من-المعدات-العسكرية-في-عام-2026-1109964325.html

بيلاؤوسوف: القوات المسلحة الروسية بصدد استلام 310 آلاف وحدة من المعدات العسكرية في عام 2026

أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش... 04.02.2026

وعقد بيلاؤوسوف، اجتماعًا لمناقشة إنتاج وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة قيد الطلب، وتضمنت المناقشات أيضًا دعم مجموعات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الخاصة.ونقلت وزارة الدفاع عن بيلاؤوسوف: "من المقرر تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش هذا العام". وأضافت الوزارة في بيانها: "أوعز أندريه بيلاؤوسوف بضمان استمرار إنتاج وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة المطلوبة بشدة دون انقطاع".وجاء في البيان: "لضمان انتظام عمليات التسليم حتى عام 2027، تم التعاقد على معدات وأسلحة ذات دورات إنتاج طويلة".مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوف

