https://sarabic.ae/20260208/القوات-الروسية-تدمر-22-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1110128894.html
القوات الروسية تدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T04:32+0000
2026-02-08T04:32+0000
2026-02-08T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109672437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96265895ed1f5a7fc7666b2437424fdf.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار المبكر للدفاع الجوي ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردف البيان: "(تم إسقاط) 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوف
https://sarabic.ae/20260208/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-لواء-أوكراني-في-مقاطعة-سومي-1110128609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109672437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f531ca6af7e13523ac18e7d33e440cec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:32 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 08.02.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار المبكر للدفاع الجوي ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردف البيان: "(تم إسقاط) 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.