مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء أوكراني في مقاطعة سومي
أفادت مصادر من القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير مركز قيادة تابع للواء 711 المستقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قطاع سومي. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وقال المصدر للوكالة: "تم تحديد موقع مركز قيادة تابع للواء 711 لإزالة الألغام التابع لهيئة النقل الحكومية الأوكرانية، والذي كان يقوم بزرع حقول ألغام في منطقة سومي، وتدميره بالقرب من قرية سوتيسكي".وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع مقاطعة سومي.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة و4 مستودعات للمواد".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي
