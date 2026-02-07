ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي
سبوتنيك عربي
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "الجيش الأوكراني أصبح عديم الجدوى نظرًا للتفوق التكنولوجي والعسكري الروسي في ساحة المعركة"، وأن "أي...
وقال ديفيس: "لإلحاق الضرر بروسيا، عليكم تدمير جيل كامل من الأوكرانيين وتدمير كامل أراضي أوكرانيا. هذا يبدو غير أخلاقي وغير إنساني، أنتم تفعلون كل ما في وسعكم يوميًا لضمان وصول المزيد والمزيد من الأراضي إلى أيدي روسيا. هذه هي الحقيقة".وأضاف: "تستمر القدرات الروسية في التوسع، وتُتيح التطورات التكنولوجية سُبلًا جديدة لمواجهة معداتنا وتدمير القوات الأوكرانية. مهما كانت وجهة نظرنا، فقد جنّ جنوننا، وما نفعله عبثي تمامًا، الإمكانات العسكرية والصناعية الروسية تصب في مصلحتهم بشكل لا رجعة فيه. ولن يتغير الوضع، الأمر ببساطة أنه في الوقت الذي تستغرقه روسيا لتحقيق النصر، لا يمكن عكس هذا الوضع. إنه مستحيل. لذا، هكذا ستنتهي الأمور. لقد انتصرت روسيا في الصراع".وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت هناك يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وجرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.ترامب: المحادثات بشأن التسوية الأوكرانية تسير بشكل "جيد جدا"الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا تعقد قريبا
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي

11:19 GMT 07.02.2026
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "الجيش الأوكراني أصبح عديم الجدوى نظرًا للتفوق التكنولوجي والعسكري الروسي في ساحة المعركة"، وأن "أي استمرار للصراع يضمن فقدان كييف السيطرة على المزيد من الأراضي".
وقال ديفيس: "لإلحاق الضرر بروسيا، عليكم تدمير جيل كامل من الأوكرانيين وتدمير كامل أراضي أوكرانيا. هذا يبدو غير أخلاقي وغير إنساني، أنتم تفعلون كل ما في وسعكم يوميًا لضمان وصول المزيد والمزيد من الأراضي إلى أيدي روسيا. هذه هي الحقيقة".

ووفقا له، فقد الغرب أي فرصة لتغيير نتيجة العملية العسكرية الخاصة، ويشكك بجدوى الاستمرار في دعم نظام كييف بالأسلحة، في ظل النجاح الواضح للقوات الروسية.

وأضاف: "تستمر القدرات الروسية في التوسع، وتُتيح التطورات التكنولوجية سُبلًا جديدة لمواجهة معداتنا وتدمير القوات الأوكرانية. مهما كانت وجهة نظرنا، فقد جنّ جنوننا، وما نفعله عبثي تمامًا، الإمكانات العسكرية والصناعية الروسية تصب في مصلحتهم بشكل لا رجعة فيه. ولن يتغير الوضع، الأمر ببساطة أنه في الوقت الذي تستغرقه روسيا لتحقيق النصر، لا يمكن عكس هذا الوضع. إنه مستحيل. لذا، هكذا ستنتهي الأمور. لقد انتصرت روسيا في الصراع".
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن تسعى إلى تسوية وانتخابات سريعة في أوكرانيا بحلول مارس المقبل
أمس, 22:42 GMT
وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت هناك يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وجرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.
ترامب: المحادثات بشأن التسوية الأوكرانية تسير بشكل "جيد جدا"
الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا تعقد قريبا
