https://sarabic.ae/20260207/ضابط-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-تبذل-كل-ما-في-وسعها-لضمان-حصول-روسيا-على-المزيد-من-الأراضي-1110098910.html
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي
سبوتنيك عربي
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "الجيش الأوكراني أصبح عديم الجدوى نظرًا للتفوق التكنولوجي والعسكري الروسي في ساحة المعركة"، وأن "أي... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T11:19+0000
2026-02-07T11:19+0000
2026-02-07T11:19+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b201db79bde88d13003da9b93f4be336.jpg
وقال ديفيس: "لإلحاق الضرر بروسيا، عليكم تدمير جيل كامل من الأوكرانيين وتدمير كامل أراضي أوكرانيا. هذا يبدو غير أخلاقي وغير إنساني، أنتم تفعلون كل ما في وسعكم يوميًا لضمان وصول المزيد والمزيد من الأراضي إلى أيدي روسيا. هذه هي الحقيقة".وأضاف: "تستمر القدرات الروسية في التوسع، وتُتيح التطورات التكنولوجية سُبلًا جديدة لمواجهة معداتنا وتدمير القوات الأوكرانية. مهما كانت وجهة نظرنا، فقد جنّ جنوننا، وما نفعله عبثي تمامًا، الإمكانات العسكرية والصناعية الروسية تصب في مصلحتهم بشكل لا رجعة فيه. ولن يتغير الوضع، الأمر ببساطة أنه في الوقت الذي تستغرقه روسيا لتحقيق النصر، لا يمكن عكس هذا الوضع. إنه مستحيل. لذا، هكذا ستنتهي الأمور. لقد انتصرت روسيا في الصراع".وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت هناك يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وجرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.ترامب: المحادثات بشأن التسوية الأوكرانية تسير بشكل "جيد جدا"الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا تعقد قريبا
https://sarabic.ae/20260206/إعلام-واشنطن-تسعى-إلى-تسوية-وانتخابات-سريعة-في-أوكرانيا-مارس-المقبل-1110085468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9b47dfcef202bf63c9c4d319ed0c29a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "الجيش الأوكراني أصبح عديم الجدوى نظرًا للتفوق التكنولوجي والعسكري الروسي في ساحة المعركة"، وأن "أي استمرار للصراع يضمن فقدان كييف السيطرة على المزيد من الأراضي".
وقال ديفيس: "لإلحاق الضرر بروسيا، عليكم تدمير جيل كامل من الأوكرانيين وتدمير كامل أراضي أوكرانيا. هذا يبدو غير أخلاقي وغير إنساني، أنتم تفعلون كل ما في وسعكم يوميًا لضمان وصول المزيد والمزيد من الأراضي إلى أيدي روسيا. هذه هي الحقيقة".
ووفقا له، فقد الغرب أي فرصة لتغيير نتيجة العملية العسكرية الخاصة، ويشكك بجدوى الاستمرار في دعم نظام كييف بالأسلحة، في ظل النجاح الواضح للقوات الروسية.
وأضاف: "تستمر القدرات الروسية في التوسع، وتُتيح التطورات التكنولوجية سُبلًا جديدة لمواجهة معداتنا وتدمير القوات الأوكرانية. مهما كانت وجهة نظرنا، فقد جنّ جنوننا، وما نفعله عبثي تمامًا، الإمكانات العسكرية والصناعية الروسية تصب في مصلحتهم بشكل لا رجعة فيه. ولن يتغير الوضع، الأمر ببساطة أنه في الوقت الذي تستغرقه روسيا لتحقيق النصر، لا يمكن عكس هذا الوضع. إنه مستحيل. لذا، هكذا ستنتهي الأمور. لقد انتصرت روسيا في الصراع".
وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت هناك يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وجرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.