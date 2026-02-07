https://sarabic.ae/20260207/ضابط-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-تبذل-كل-ما-في-وسعها-لضمان-حصول-روسيا-على-المزيد-من-الأراضي-1110098910.html

ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي

ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول روسيا على المزيد من الأراضي

أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "الجيش الأوكراني أصبح عديم الجدوى نظرًا للتفوق التكنولوجي والعسكري الروسي في ساحة المعركة"، وأن "أي... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ديفيس: "لإلحاق الضرر بروسيا، عليكم تدمير جيل كامل من الأوكرانيين وتدمير كامل أراضي أوكرانيا. هذا يبدو غير أخلاقي وغير إنساني، أنتم تفعلون كل ما في وسعكم يوميًا لضمان وصول المزيد والمزيد من الأراضي إلى أيدي روسيا. هذه هي الحقيقة".وأضاف: "تستمر القدرات الروسية في التوسع، وتُتيح التطورات التكنولوجية سُبلًا جديدة لمواجهة معداتنا وتدمير القوات الأوكرانية. مهما كانت وجهة نظرنا، فقد جنّ جنوننا، وما نفعله عبثي تمامًا، الإمكانات العسكرية والصناعية الروسية تصب في مصلحتهم بشكل لا رجعة فيه. ولن يتغير الوضع، الأمر ببساطة أنه في الوقت الذي تستغرقه روسيا لتحقيق النصر، لا يمكن عكس هذا الوضع. إنه مستحيل. لذا، هكذا ستنتهي الأمور. لقد انتصرت روسيا في الصراع".وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت هناك يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وجرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.ترامب: المحادثات بشأن التسوية الأوكرانية تسير بشكل "جيد جدا"الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا تعقد قريبا

