الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا تعقد قريبا
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت ذاته صعبا للغاية، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر".وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبو ظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.الخارجية الإماراتية: أبوظبي تواصل جهودها كوسيط للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانيةويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا".
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا في الولايات المتحدة: "لا. لا أعتقد ذلك، لم يجر أي نقاش حول هذا الموضوع".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت ذاته صعبا للغاية، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر".
وأوضح أن "هناك تفاهما، بما في ذلك ما تمت مناقشته في أبو ظبي (بشأن ستارت)، على أن كلا الجانبين سيتخذان مواقف مسؤولة ويدرك الجانبان الحاجة إلى بدء مفاوضات حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن".
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.
وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".
وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبو ظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.