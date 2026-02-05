https://sarabic.ae/20260205/الخارجية-الإماراتية-أبوظبي-تواصل-جهودها-كوسيط-للتوصل-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1110027530.html
الخارجية الإماراتية: أبوظبي تواصل جهودها كوسيط للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: "تعرب وزارة الخارجية الإماراتية عن امتنانها للبلدين الصديقين لتعاونهما، الذي يسهم في نجاح جهود الوساطة الإماراتية. ويعكس هذا التعاون ثقتهما بدولة الإمارات كوسيط موثوق، يعمل على حل الأزمة بكل السبل الممكنة".أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف سابقاً بأن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقت على تبادل الأسرى خلال محادثات في أبو ظبي، واصفاً المفاوضات بأنها مفصلة ومثمرة.وترأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: "تعرب وزارة الخارجية الإماراتية عن امتنانها للبلدين الصديقين لتعاونهما، الذي يسهم في نجاح جهود الوساطة الإماراتية. ويعكس هذا التعاون ثقتهما بدولة الإمارات كوسيط موثوق، يعمل على حل الأزمة بكل السبل الممكنة".
وأشارت الوزارة إلى أن المشاورات التي أجريت في أبو ظبي تعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على التعاون الاستراتيجي، فضلاً عن ثقة المجتمع الدولي في دور الدولة العربية في تيسير الحوار وضمان الظروف المواتية للمفاوضات البناءة.
أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف سابقاً بأن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقت على تبادل الأسرى
خلال محادثات في أبو ظبي، واصفاً المفاوضات بأنها مفصلة ومثمرة.
واستضافت العاصمة الإماراتية الجولة الثانية من المشاورات حول أوكرانيا يومي الأربعاء والخميس، ضمن مجموعة ثلاثية تضم وفودًا من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وترأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.