لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونظيره السويسري
الكرملين: العمل في محادثات أبو ظبي بناء وصعب للغاية
الكرملين: العمل في محادثات أبو ظبي بناء وصعب للغاية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت نفسه صعبا للغاية.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت نفسه صعب للغاية. وسوف يستمر".وأشار إلى أن موسكو ترحب بالمحادثات بشأن الوضع حول إيران، والتي بدأت في عمان، وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه المفاوضات مثمرة وأن تسمح لنا بتخفيف التوترات في المنطقة".ووفقا له، فإن الرئيس الروسي يتلقى تقارير عن التحقيق في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.الخارجية الإماراتية: أبوظبي تواصل جهودها كوسيط للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانيةويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت نفسه صعبا للغاية.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت نفسه صعب للغاية. وسوف يستمر".

وأوضح أن "هناك تفاهم، بما في ذلك ما تمت مناقشته في أبو ظبي (بشأن ستارت)، على أن كلا الجانبين سيتخذان مواقف مسؤولة ويدرك الجانبان الحاجة إلى بدء مفاوضات حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن موسكو ترحب بالمحادثات بشأن الوضع حول إيران، والتي بدأت في عمان، وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه المفاوضات مثمرة وأن تسمح لنا بتخفيف التوترات في المنطقة".
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
أمس, 18:18 GMT
ووفقا له، فإن الرئيس الروسي يتلقى تقارير عن التحقيق في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.
وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".
وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.
الخارجية الإماراتية: أبوظبي تواصل جهودها كوسيط للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
ويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
