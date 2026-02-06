https://sarabic.ae/20260206/الكرملين-العمل-في-محادثات-أبو-ظبي-بناء-وصعب-للغاية-1110049580.html
الكرملين: العمل في محادثات أبو ظبي بناء وصعب للغاية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت نفسه صعبا للغاية. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T09:35+0000
2026-02-06T09:35+0000
2026-02-06T09:47+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت نفسه صعب للغاية. وسوف يستمر".وأشار إلى أن موسكو ترحب بالمحادثات بشأن الوضع حول إيران، والتي بدأت في عمان، وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه المفاوضات مثمرة وأن تسمح لنا بتخفيف التوترات في المنطقة".ووفقا له، فإن الرئيس الروسي يتلقى تقارير عن التحقيق في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.الخارجية الإماراتية: أبوظبي تواصل جهودها كوسيط للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانيةويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
العالم, روسيا
09:35 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 09:47 GMT 06.02.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت نفسه صعبا للغاية.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت نفسه صعب للغاية. وسوف يستمر".
وأوضح أن "هناك تفاهم، بما في ذلك ما تمت مناقشته في أبو ظبي (بشأن ستارت)، على أن كلا الجانبين سيتخذان مواقف مسؤولة ويدرك الجانبان الحاجة إلى بدء مفاوضات حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن موسكو ترحب بالمحادثات بشأن الوضع حول إيران، والتي بدأت في عمان، وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه المفاوضات مثمرة وأن تسمح لنا بتخفيف التوترات في المنطقة".
ووفقا له، فإن الرئيس الروسي يتلقى تقارير عن التحقيق في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.
وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".
وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.