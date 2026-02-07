https://sarabic.ae/20260207/ترامب-المحادثات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-تسير-بشكل-جيد-جدا-1110086241.html

ترامب: المحادثات بشأن التسوية الأوكرانية تسير بشكل "جيد جدا"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن محادثات جيدة جدًا جرت اليوم حول أوكرانيا بمشاركة الوفد الأمريكي، معلنًا عن أحداث هامة دون الكشف عن تفاصيلها. 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في تصريحات صحافية: "أجرينا اليوم محادثات جيدة جدًا جدًا تتعلق بروسيا وأوكرانيا. قد يحصل شيء ما".في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا".وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي كان بناء وفي الوقت ذاته صعبا للغاية، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر".وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فيراير/ شباط الجاري، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.وكان عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أكد أن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، "تبعث برسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي".وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبو ظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.

