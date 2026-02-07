https://sarabic.ae/20260207/الجيش-الروسي-يحرر-قرية-تشوغونوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1110093159.html
الجيش الروسي يحرر بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T09:04+0000
2026-02-07T09:04+0000
2026-02-07T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107365920_234:0:1594:765_1920x0_80_0_0_31ea6975f67892aed59da07092917e81.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107365920_404:0:1424:765_1920x0_80_0_0_812732673ff036d14186b8dfcde937d8.png
روسيا
09:04 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 09:37 GMT 07.02.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة (الماضية)، هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية، التي توفرعملياتها وتدعمها، والبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للطائرات المسيرة البعيدة المدى، في المناطق الغربية من أوكرانيا"، وأشارت الوزارة إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودعين للمواد".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة".
وأردف بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 435 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة و4 مستودعات للمواد".
وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 280 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 168 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.