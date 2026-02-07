عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

09:04 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 09:37 GMT 07.02.2026)
© Sputnikمشاهد من تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مشاهد من تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة تشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف".

وأضافت الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة (الماضية)، هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية، التي توفرعملياتها وتدعمها، والبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للطائرات المسيرة البعيدة المدى، في المناطق الغربية من أوكرانيا"، وأشارت الوزارة إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودعين للمواد".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة".
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
أمس, 09:13 GMT
وأردف بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 435 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة و4 مستودعات للمواد".

وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 280 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 168 طائرة مسيرة أوكرانية".
Генерал-полковник Александр Сырский - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير: القائد العام للقوات الأوكرانية يشكو من اتساع الخطر على الجبهة بسبب "منطقة الموت"
05:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
