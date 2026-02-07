عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260207/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يشكو-من-اتساع-الخطر-على-الجبهة-بسبب-منطقة-الموت-1110089876.html
تقرير: القائد العام للقوات الأوكرانية يشكو من اتساع الخطر على الجبهة بسبب "منطقة الموت"
تقرير: القائد العام للقوات الأوكرانية يشكو من اتساع الخطر على الجبهة بسبب "منطقة الموت"
سبوتنيك عربي
أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، أمس الجمعة، بأن التهديد على الجنود لاأوكرانيين ازداد منذ بداية الصراع، مؤكدًا أن الطائرات المسيّرة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T05:55+0000
2026-02-07T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110090208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5acdeaa4bae4e6029820fd6209bfb694.jpg
وجاء في تقرير لصحيفة ألمانية: "الخطر الذي يواجه الجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية ازداد منذ بداية الصراع".وأضافت الصحيفة، نقلًا عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تهديد روسيا للجنود الأوكرانيين ازداد بشكل ملموس اليوم".وقال سيرسكي:وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، ضربة واسعة واحدة و5 ضربات جماعية، ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية.كما حررت القوات الروسية مناطق عدة منها بوبوفكا في مقاطعة سومي، وزيلينوي في مقاطعة خاركوف، وستيبانوفسكا وتوريتسكويه وسوخيتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستاروكرانيا وبيتروفكا وبريدوروجنويه في مقاطعة زابوروجيه، وقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع أكثر من 9080 عنصرًا.
https://sarabic.ae/20260206/القوات-الروسية-تدمر-39-مخبأ-للقوات-الأوكرانية-بالطائرات-المسيرة-1110040208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110090208_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_4224245ec6aa1ab5859df3de70410659.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

تقرير: القائد العام للقوات الأوكرانية يشكو من اتساع الخطر على الجبهة بسبب "منطقة الموت"

05:55 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 06:03 GMT 07.02.2026)
© AP Photo / Vadim GhirdaГенерал-полковник Александр Сырский
Генерал-полковник Александр Сырский - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، أمس الجمعة، بأن التهديد على الجنود لاأوكرانيين ازداد منذ بداية الصراع، مؤكدًا أن الطائرات المسيّرة الروسية خلقت ما يُعرف بـ"منطقة الموت" على جبهة طولها 1200 كيلومتر وعمقها 20 كيلومترًا.
وجاء في تقرير لصحيفة ألمانية: "الخطر الذي يواجه الجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية ازداد منذ بداية الصراع".
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تهديد روسيا للجنود الأوكرانيين ازداد بشكل ملموس اليوم".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 39 مخبأ للقوات الأوكرانية بواسطة الطائرات المسيرة- وزارة الدفاع
أمس, 02:15 GMT
وقال سيرسكي:

الجنود على الجبهة اليوم في خطر أكبر مما كانوا عليه في بداية الحرب. التقدم التكنولوجي في صناعة الطائرات المسيّرة خلق ما يُسمى "منطقة الموت"، حيث يتعرض الجنود لتهديد خاص على جبهة طولها 1200 كيلومتر وعمقها 20 كيلومترًا.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، ضربة واسعة واحدة و5 ضربات جماعية، ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية.
كما حررت القوات الروسية مناطق عدة منها بوبوفكا في مقاطعة سومي، وزيلينوي في مقاطعة خاركوف، وستيبانوفسكا وتوريتسكويه وسوخيتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستاروكرانيا وبيتروفكا وبريدوروجنويه في مقاطعة زابوروجيه، وقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع أكثر من 9080 عنصرًا.
