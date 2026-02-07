https://sarabic.ae/20260207/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يشكو-من-اتساع-الخطر-على-الجبهة-بسبب-منطقة-الموت-1110089876.html

تقرير: القائد العام للقوات الأوكرانية يشكو من اتساع الخطر على الجبهة بسبب "منطقة الموت"

أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، أمس الجمعة، بأن التهديد على الجنود لاأوكرانيين ازداد منذ بداية الصراع، مؤكدًا أن الطائرات المسيّرة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في تقرير لصحيفة ألمانية: "الخطر الذي يواجه الجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية ازداد منذ بداية الصراع".وأضافت الصحيفة، نقلًا عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تهديد روسيا للجنود الأوكرانيين ازداد بشكل ملموس اليوم".وقال سيرسكي:وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، ضربة واسعة واحدة و5 ضربات جماعية، ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية.كما حررت القوات الروسية مناطق عدة منها بوبوفكا في مقاطعة سومي، وزيلينوي في مقاطعة خاركوف، وستيبانوفسكا وتوريتسكويه وسوخيتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستاروكرانيا وبيتروفكا وبريدوروجنويه في مقاطعة زابوروجيه، وقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع أكثر من 9080 عنصرًا.

