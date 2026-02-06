عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر 39 مخبأ للقوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة
وقال أستافيف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "بواسطة قوات أنظمة الطائرات المسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفكا وسلافيانسك… تم تدمير 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف أن مشغلي الطائرات المسيرة بالمجموعة دمروا أيضًا ست هوائيات اتصال، ومنصة ستارلينك، وسبع نقاط قيادة للطائرات المسيرة، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
أعلن رئيس مركز الإعلام في مجموعة القوات الروسية "الجنوبية" فاديم أستافيف، اليوم الجمعة، أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للمجموعة دمروا خلال يوم واحد 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه الجنود الأوكرانيون.
وقال أستافيف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "بواسطة قوات أنظمة الطائرات المسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفكا وسلافيانسك… تم تدمير 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للنقل والطاقة تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أمس, 09:20 GMT
وأضاف أن مشغلي الطائرات المسيرة بالمجموعة دمروا أيضًا ست هوائيات اتصال، ومنصة ستارلينك، وسبع نقاط قيادة للطائرات المسيرة، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
