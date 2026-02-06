https://sarabic.ae/20260206/القوات-الروسية-تدمر-39-مخبأ-للقوات-الأوكرانية-بالطائرات-المسيرة-1110040208.html
القوات الروسية تدمر 39 مخبأ للقوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة
أعلن رئيس مركز الإعلام في مجموعة القوات الروسية "الجنوبية" فاديم أستافيف، اليوم الجمعة، أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للمجموعة دمروا خلال يوم واحد 39...
2026-02-06T02:15+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أعلن رئيس مركز الإعلام في مجموعة القوات الروسية "الجنوبية" فاديم أستافيف، اليوم الجمعة، أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للمجموعة دمروا خلال يوم واحد 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه الجنود الأوكرانيون.
وقال أستافيف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "بواسطة قوات أنظمة الطائرات المسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفكا وسلافيانسك… تم تدمير 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف أن مشغلي الطائرات المسيرة بالمجموعة دمروا أيضًا ست هوائيات اتصال، ومنصة ستارلينك، وسبع نقاط قيادة للطائرات المسيرة، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية
، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.